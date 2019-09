Cazuri Caracal, Dâmbovița, scandaluri în Poliție. Dumitru Coarnă iese la rampă: Aici s-a greșit DCNews: Cu privire la cazurile din ultima perioada, Caracal, respectiv Dambovița, este imaginea MAI, respectiv a Poliției tot mai șifonata? Daca da, de ce? Ce trebuie schimbat cu privire la comunicarea publica? „In primul rand, la nivel de imagine publica trebuie sa comunicam corect. Este și cazul Ministerului de Interne. Precizez urmatorul fapt: Ministerul de Interne trebuie sa comunice, sa iasa, sa vorbeasca, sa transmita mesaje societații. Acești oameni nu comunica, nu vorbesc, nu transmit nimic. Se creeaza senzația ca nu exista MAI. Acesta este primul aspect! Nu comunici, nu exiști!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Știrbu a afirmat, marți, ca Mihai Fifor s-a comportat ca „un veritabil lautar” cat timp a fost la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind de altfel un „lacheu” al tutoror președinților PSD.„Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, delirand ieri intr-o postare…

- Un alpinist dat disparut astazi in Muntii Fagaras este cautat de salvamontisti si jandarmi din judete le Sibiu si Arges. In operatiune a fost implicat si un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit Mediafax. Disparitia barbatului a fost semnalata in aceasta dimineata de sotia acestuia,…

- Alexandru Cumpanașu susține ca deține „dovada complicitații conducerii IPJ Olt in situația rapirii și posibilei omorari a Alexandrei” Maceșanu, nepoata sa de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o. Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta a carei moarte a fost confirmata de DIICOT, a…

- Comunicat de presa / A mai cazut un ministru incapabil la M.A.I. – urmatorul! in Politic / on 02/08/2019 at 12:49 / Nici macar o saptamana n-a durat mandatul lui Nicolae Moga la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Mai exact, 6 zile s-a odihnit acesta pe fotoliul de ministru, desi era…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, adolescenta de 15 ani rapita in Caracal, a depus la Ministerul de Interne o solicitare de anchetare a felului in care au fost tratate de catre poliție a tuturor cazurile de dispariție din 1990 pana astazi. ”Ma voi afla la MAI pentru a depune solicitarea privind…

- Presedintia romana a Consiliului UE a fost un test pentru administratia publica, care a demonstrat ca poate face fata oricarei provocari, la cel mai inalt nivel, scrie ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, intr-o postare pe pagina de Facebook. "Presedintia romana a fost un test pentru…

- Fostul conducator al Direcției Operațiuni Speciale, Valeriu Cojocaru, a facut dezvaluiri pe pagina sa de Facebook, despre cum sunt supusi presiunilor politistii de catre actuala conducere a Ministerului de Interne.

- Dragos Tudorache, co-presedinte al delegatiei USR-PLUS din Parlamentul European si fost ministru de Interne, ii raspunde lui Victor Ponta, care l-a acuzat pe Dacian Ciolos ca reprezinta interesele Frantei la Bruxelles. „Inseamna ca intelegi politica doar de la Prut pana la Nadlac”, afirma Tudorache…