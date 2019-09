Cazuri Caracal - Dâmbovița. Christian Ciocan, solicitare de URGENȚĂ în plin scandal „Constatam cu regret și cu ingrijorare faptul ca, in ultima perioada de timp, pe marginea celor doua cazuri (n.r. Caracal și Dambovița), respectiv a tragediilor la care sunt supuse familiile, precum și opinia publica, oameni din zona politicului și nu numai iși tranșeaza in spațiul public anumite diferende. Noi, Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din Romania și Uniunea Naționala a Militarilor si Politistilor 'Mihai Viteazul', cerem decența in spațiul public și ii rugam pe toți decidenții politici și pe toate persoanele implicate sa nu profite de dramele acestor familii și sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DC News: Au aparut multe informații in presa și in spațiul public cu privire la suspect, posibil de cetațenie olandeza, daca a fost sau nu audiat, daca da, de ce a fost lasat sa paraseasca Romania, va rog sa faceți clarificari cu privire la multitudinea de informații care se scurg in spațiul public.…

- "Politia nu a fost in stare sa o caute, degeaba au atatea echipamente. Am cautat-o noi cu lanternele", a spus fratele fetitei, potrivit unor imagini difuzate de Romania TV. Politistii au deja un cerc de suspecti si vor da mai multe detalii in cadrul unei conferinte de presa la sediul IPJ…

- Confederația Naționala a Sindicatelor Libere din Romania - Frația solicita Partidului Național Liberal sa comunice public daca iși asuma declarațiile domnului senator Florin Cițu referitoare la masurile din sectorul bugetar (sanatate, educație, administrație publica, securitate naționala, aparare…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania, Bogdan Banica, susține ca a sistemul s-a blocat atunci cand a incercat sa testeze aplicația de localizare a apelurilor de urgența. El spune ca un superior din IPJ Suceava l-a dat afara din incaperea in care facea testarea.Vicepreședintele…

- Liderii Federatiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPR) s-au intalnit, miercuri, cu noul ministru al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, dupa ce acesta a invitat sindicatele politistilor la o intrevedere, informeaza FSDPR intr-un comunicat remis joi, conform Agerpres.Citește…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania, Bogdan Banica, sustine ca a sistemul s-a blocat atunci cand a incercat sa testeze aplicatia de localizare a apelurilor de urgenta. El spune ca un superior din IPJ Suceava l-a dat afara din incaperea in care facea testarea.

- Nu am furnizat informatii legate de operatorii de servicii privind securitatea retelelor si sistemelor informatice Comisia Europeana a decis sa lanseze procedurile pentru nerespectarea obligatiilor de catre mai multe state membre, printre care si Romania, privind numarul de urgenta 112. Tara noastra…

- Dana Girbovan precizeaza ca rapoartele GRECO ii confirma ca evaluarile conțin erori și ii solicita public ministrului Justiției sa prezinte o poziție privind neregulile precum referirea la infirmarea soluțiilor pe netemeinicie ca fiind amenințare, insa prevederea a fost folosita inclusiv de Kovesi.Citește…