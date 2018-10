Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost gasita moarta, sambata, intr-un parc din Ruse, unde a mers sa faca jogging. Un cetatean bulgar este considerat principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. El a fost retinut in Germania si a fost pus sub acuzare pentru…

- Sewerin K., suspectul in varsta de 21 de ani, a fugit duminica din Bulgaria, traversand Romania si reusind sa ajunga in Germania, a declarat procurorul bulgar Sotir Zazarow, citat de agentia de presa DPA. Suspectul a fost retinut in Germania, la cererea autoritatilor bulgare. Anchetatorii Biroului…

- Autoritatile bulgare au difuzat imagini care il surprind pe Severin Nadejdov Krasimirov, in varsta de 21 de ani, in timp ce fugea. Barbatul este suspectat ca a omorat-o pe jurnalista Victoria Marinova. Ba mai mult, presupusul asasin al jurnalistei a fugit in Germania prin Romania, imediat dupa comiterea…

- Suspectul principal in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova este Severin Krasimirov, un tanar dintr-un cartier de romi al orasului Ruse. Dupa asasinat a fugit in Germania, unde a fost si arestat si urmeaza sa fie extradat in Bulgaria pentru a fi anchetat si judecat.

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania, pentru violarea si asasinarea ziaristei Viktoria Marinova la Ruse, in nordul Bulgariei, au anuntat miercuri oficialitatile de la Sofia.

- Autoritațile l-au prins pe principalul suspect al crimei din Bulgaria. Severin Krasimirov, suspectat in cazul uciderii Victoriei Marinova, a fost reținut in Germania. Oamenii legii ar fi gasit sangele victimei pe hainele lui. Severin Krasimirov ar fi fugit din Bulgaria pe 7 octombrie pentru a se ascunde…

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania in cazul asasinarii jurnalistei de televiziune Viktoria Marinova, au confirmat miercuri autoritatile bulgare, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. „Ancheta a permis identificarea unui barbat care a fost arestat ...

- Un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, in legatura cu uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova de la o televiziune din Ruse, informeaza miercuri publicatia bulgara 168 Chasa, citata de dpa.