- Doi indivizi au fost condamnați pentru uciderea lui Tudor Simionov, un canotor român omorât pe 1 ianuarie 2019 la Londra, în timp ce lucra ca agent de securitate la un club, însa principalul suspect este în continuare cautat de autoritați, existând informații ca ar…

- Un sofer roman de TIR a fost talharit intr-o parcare din Belgia, in zona comunei Wommelgem, de doi iranieni care apoi au pornit intr-o cursa cu Politia, cu 250 de km/h pe autostrada. Totul s-a intamplat duminica, 25 august 2019, atunci cand soferul roman de TIR a fost amenintat si talharit de doi iranieni…

- Au trecut mai bine de sase luni de cand Ioana Condea, tanara bagata in coma de un proxenet roman, intr-un bordel din Germania, a murit. Mama ei nu isi gaseste linistea sufleteasca si mai ales acum, cand cazul de la Caracal a pus parca sare pe ranile sale adanci.

- Alexandra a sunat la statul roman și i-a raspuns statul paralel, o combinație letala de grupari mafiote, afaceriști cu bani publici, oameni ai legii umili și limuzine Rolls-Royce de 400.000 de euro care strabat strazi de o saracie unde ”ia-ma nene” te costa viața. Comisarul șef Nicolae Alexe, numarul…

- Trupul Ekaterinei Karaglanova, o tânara rusoaica care se bucura de popularitate pe Instagram, a fost gasit în apartamentul ei din Moscova. Fata avea gâtul taiat, iar trupul a fost gasit într-o valiza. Corpul fetei era plin de taieturi de cuțit, conform spuselor poliției, scrie…

- Roma a fost din nou scena unor conflicte intre imigranti si fortele de ordine. Carabinierii au fost mobilizati in unul dintre cartierele aflate in nordul capitalei italiene pentru a evacua zeci de familii, care ocupasera de ceva timp o scoala abandonata. Printre cei vizați sunt si multi romani. Ca sa…

- Regia Autonoma de Transport (RAT) din Brașov extinde soluția de transport a bicicletelor in Poiana Brașov. Astfel, de sambata, 29 iunie, va fi disponibila și o platforma de 16 locuri, care va fi atașata de unul dintre autobuzele care merg catre Poiana Brașov. Restul autobuzelor liniei 20, de pe traseul…