Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu susține ca Gheorghe Dinca se joaca cu autoritațile și incearca cumva sa rezume cazul la cele 2 victime, pentru a nu mai fi cautate alte lucruri legate de oribilele crime.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) va pune la dispozitia familiei Alexandrei Macesanu inregistrarile cu apelurile fetei la 112, a declarat marti unchiul tinerei ucise la Caracal, Alexandru Cumpanasu. "Eu va asigur ca adevarul va iesi la iveala. Aseara am solicitat STS-ului punerea la dispozitia…

- Dezvaluiri socante in cazul Elodiei Ghinescu! Au trecut 12 ani de la disparitia ei, Cioaca e in spatele gratiilor, dar o informatie cutremuratoare ar putea da totul peste cap: Elodia e in strainatate!

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in cazul copiilor romani blocati pe aeroporturi din strainatate.La data de 27.06.2019, organele de urmarire penala din cadrul IPJ Gorj Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Conform statisticilor BVB, la finele primului semestru, apetitul romanilor pentru economisire se afla pe un trend ascendent. Volumul detinerilor in conturi curente sau depozite bancare a inregistrat o crestere cu aproximativ 19% pe ultimele 12 luni, arata datele furnizate de Bursa de Valori Bucuresti.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Frasin, ca romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor...