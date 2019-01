Stiri pe aceeasi tema

- Politia din statul american Arizona a anuntat arestarea unui suspect in cazul femeii care a nascut un baietel desi se afla de 14 ani in coma. Este vorba de un asistent care a avut grija de ea, relateaza Associated Press.

- Politia americana a deschis o ancheta pentru viol dupa ce o femeie aflata de zece ani in stare vegetativa a nascut intr-un centru de ingrijire din Phoenix, relateaza AFP citand media din SUA. Femeia a intrat in coma in urma cu peste zece ani dupa ce a suferit un accident si a fost la un…

- Cazul este cu atat mai straniu cu cat femeia nu este conștienta, este imobilizata la pat și internata intr-un centru de ingrijire. Femeia, internata in urma cu 14 ani la un centru de ingrijire din Phoenix, a nascut un baietel, pe 29 decembrie. Politia suspecteaza ca a fost violata și…