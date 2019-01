Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii buzoieni au reușit sa-l identifice pe barbatul care, la sfarșitul unei curse pe care o solicitase, l-a injunghiat și talharit pe taximatristul care l-a dus la destinație. Agresiunea a fost comisa in noaptea de sambata spre duminica in comuna buzoiana Cilibia. Suspectul, in varsta de 28 de…

- Polițiștii buzoieni l-au prins pe autorul talhariei produse la Cilibia, in noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2019, asupra unui taximetrist. Este vorba despre un ialomițean in varsta de 28 de ani. Acesta se pregatea sa fuga din țara, cu avionul. Dupa mai multe zile in care a stat ascuns, suspectul a reușit…

- A fost identificat principalul banuit de comiterea talhariei comise in noaptea de 5/6ianuarie pe raza comunei Cilibia, asupra unui taximetrist din Ialomița. Este vorba despre un individ de 28 de ani din Ialomița. El a fost identificat in zona aeroportului Otopeni, cand se pregatea sa fuga din țara.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane-Marie Vrapciu, un barbat de 61 de ani care transporta un client din Ialomita catre Cilibia, in noaptea de sambata spre duminica, a fost amenintat cu un corp contondent si deposedat de bunurile pe care le avea asupra sa, prin acte…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au intrat duminica in stare de alerta dupa ce un taximetrist din Slobozia a fost amenintat de un client si talharit pe raza localitatii buzoiene Cilibia, relateaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane-Marie Vrapciu,…

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui...

- Principalul suspect in cazul atacului asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati pe 16 septembrie la o terasa din centrul Brailei, Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de...

- Politistii care l au prins pe barbatul care a atacat si talharit o tanara in scara unui bloc din Alba Iulia au reusit sa rezolve cazut cu toate ca victima nu isi aducea aminte foarte detalii din momentul atacului. "Ei sunt Daniel, Madalin si Marcel.Ei sunt politistii care l au prins pe agresorul fetei…