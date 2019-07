"Empatizez ca om si promit ca in urmatoarele zile am sa discut la nivel de Guvern. (...) Este o obligatie si ma bucur ca am aceasta onoare de a avea aceasta functie pentru a ma implica si in alte probleme", a declarat Teodorovici, duminica seara, la Antena 3.



Teodorovici a spus ca vrea sa discute "care sunt hibele acestei legi” privind adoptia.

"Ceva trebuie schimbat”, a mai spus Teodorovici.



El a precizat ca va face publice problemele si ce trebuie schimbat in ceea ce priveste adoptiile in Romania.

"Vad ca treneaza un subiect care frange inimi si genereaza astfel…