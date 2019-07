Cazul Sorina. Cătălin Ivan: România, țara care își vinde copiii. Mecanism odios "Romania se dovedește a fi nu numai țara care iși vinde resursele pe nimic, economia pentru investitorii strategici de pe listele diferitelor ambasade, armata pentru un iluzoriu sprijin de peste mari și țari, invațamantul pentru tot felul de experimente, doctorii pentru sanatatea celor din vest, ci s-a dovedit a fi și țara care iși vinde copiii. Nu știm cați au fost inaintea Sorinei și ce drum au apucat. Nu știm și nu s-a ingrijit nimeni din partea statului roman sa se asigure daca macar mai sunt in viața. Romania este singura țara din Uniunea Europeana care iși vinde viitorul. Suntem singurii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

