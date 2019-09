Stiri pe aceeasi tema

- ,,La vedere, in favoarea acestei cereri'', a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, intrebat cum vor vota parlamentarii liberali in cazul Bodog. Biroul permanent al Senatului a decis includerea pe ordinea de zi a plenului de luni a solicitarii DNA de incuviintare a inceperii urmaririi…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a precizat vineri, referitor la activitatea acestei unitati de parchet in anul 2018 si in prima jumatate a anului 2019, ca nu a inregistrat nicio solutie de achitare de catre instanta, ci numai doua cauze restituite (una in 2018 si una in primul semestru din…

- Polițiștii din cadrul stațiunii Costinești au întocmit în cursul zilei de ieri, trei dosare penale pentru savârșirea infracțiunilor de exploatarea cerșetoriei și folosirea unui minor în scop de cerșetorie, scrie

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea…

- Procuratura a intentat trei procese penale pe cazul interpretarilor facute de SIS. Investigatiile au demarat ca urmare a autosesizarii din presa privind interceptarea, in perioada anilor 2017–2019, a mai multor politicieni, reprezentanti ai societatii civile, jurnalisti si altor

- Mai multi politisti din Olt au fost chemati la audieri pentru a da detalii despre ancheta facuta dupa ce parintii Alexandrei Macesanu au reclamat, in urma cu noua zile, disparitia fetei de 15 ani. Acestia au spus ca au fost audiati in calitate de martori. Procurorul care s-a ocupat initial de Alexandra,…

- Curtea Constitutionala a decis luni, cu unanimitate, ca ultimele modificari aduse de coalitia PSD-ALDE Codurilor penale sunt neconstitutionale, o decizie surprinzatoare, potrivit analistilor, ce vine in contextul tragediei de la Caracal.