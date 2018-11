Cazul Skripal: Washingtonul, noi sancţiuni împotriva Moscovei La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice si vanzarii de arme Rusiei. Pe baza unei legi din 1991 privind armele chimice, Washingtonul a acordat Rusiei un termen de 90 de zile, pana la 6 noiembrie, pentru a declara ca nu mai utilizeaza arme chimice sau biologice, a se angaja sa nu mai faca acest lucru pe viitor si a permite inspectii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

