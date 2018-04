Stiri pe aceeasi tema

- Individul a ajuns la aeroportul Heathrow cu un zbor operat de compania de linie a statului rus, Aeroflot care a aterizat pe 3 martie la ora locala 14:32. Cetateanul s-a intors apoi la Moscova cu un avion care a decolat la doar cateva ore dupa ce ajunsese pe teritoriul britanic, vizita sa scurta…

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a recunoscut ca a sters o postare de pe Twitter in care sustinea ca expertii britanici au ajuns la concluzia ca neurotoxina folosita in atacul din Salisbury asupra fostului spion rus Sergei Skripal a fost „produsa in Rusia”, scrie Sky News.

- Viktor Yushchenko, fostul președinte al Ucrainei, spera ca Europa „se va trezi" și va lua masuri impotriva amenințarilor Rusiei, dupa otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Marea Britanie.

- Primul avion care transporta diplomati rusi expulzati din Statele Unite ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal a sosit duminica pe aeroportul Vnukovo din Moscova, informeaza AFP. Avionul, un Il-96, transporta 46 de diplomati rusi si familiile lor, potrivit agentiei…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Ministerul britanic de Externe, a precizat, vineri, ca reactia Rusia la expulzarea de diplomati este regretabila, adaugand ca Moscova a incalcat legislatia internationala prin atacul neurotoxic comis asupra unui fost spion rus din Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Fiica lui Sergei Skripal incepe sa se imbunatațeasca și nu se mai afla in stare critica. Cei doi au fost gasiți inconștienți pe o banca din Marea Britanie in urma cu o luna. Yulia Skripal și tatal sau, fostul spion rus Serghei Skripal, au intrat in contact cu o neurotoxina in data de…

- Georgia, fosta republica sovietica, a anuntat expulzarea unui diplomat rus in semn de solidaritate cu Marea Britanie, care acuza Rusia de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza joi dpa. Georgia a declarat persona non grata un diplomat rus care lucra la ambasada…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, otravit cu o neurotoxina in Marea Britanie, spune ca acesta și fiica lui au șanse minime de supraviețuire. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor ca lucrurile nu arata bine in ce ii privește pe cei doi.

- Ambasada Rusiei in Romania considera ca decizia privind un diplomat din cadrul acesteia, care a fost declarat persona non-grata, este “manifestarea nebuniei politice colective”. Mai multe tari din Uniunea Europeana, SUA si Canada au expulzat diplomati rusi, Moscova reactionand. “La Ambasada Rusiei la…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista tarile Uniunii Europene in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in cadrul unui summit la Bruxelles, in plin scandal privind folosirea datelor a milioane de utilizatori…

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Rusia va expulza in curand diplomații britanici, a declarat ministrul de Externe de la Mosciva, ca raspuns la anunțul de miercuri al Theresei May privind expulzarea a 23 de diplomați care ar fi ofițeri de informații nedeclarați, scrie BBC News. Serghei Lavrov a declarat presei ruse ca expulzarile se…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP.

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste ca Moscova este implicata in cazul otravirii unui fost agent dublu rus in Anglia in…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

