- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene din Republica Moldova l-a convocat astazi pe Ambasadorul Federatiei Ruse, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei diplomati din cadrul misiunii sunt declarati persona non grata si sunt obligati sa

- Oficialii de la Moscova replica dur la decizia de expulzare a diplomatilor rusi luata de 17 state, printre care si Romania, dupa otravirea fostului spion Serghei Skripal. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, a anuntat luni seara la postul oficial…

- Ambasada Rusiei la București a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomați ruși, se afirma într-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentanței diplomatice. "În legatura cu numeroasele întrebari…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury. "Urmare a concluziilor Consiliului European…

- Urmare a concluziilor Consiliului European din 23 24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international. Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Conferința de presa susținuta de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, și Viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Grigorii Karasin.

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca se declara solidar cu Marea Britanie si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury. Declaratia MAE vine dupa ce Londra a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi in acest scandal, transmite News.ro . „Ne exprimam solidaritatea cu Regatul…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Directorul General al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Roberto Azevedo va efectua pentru prima data o vizita oficiala in Republica Moldova, in acest an. Despre acest lucru s-a vorbit in cadrul intrevederii, pe care a avut-o Dlui cu ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Congresul SUA a inregistrat, miercuri, o rezolutie prin care sustine asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere Federatiei Ruse sa-si retraga trupele si munitiile din regiunea Transnistria, relateaza site-ul deschide.md.

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Regatul Unit ramine un partener de incredere al Republicii Moldova, care va continua sa ofere sprijinul necesar pentru modernizarea economiei naționale. Acest lucru a fost menționat de catre ambasadoarea Marii Britanii in Republica Moldova, Lucy Joyce, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie…

- Parlamentului Republicii Moldova condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar si a unor institutii media din Republica Moldova. Atacurile…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat în spital, în urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie în regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia, scrie publika.md Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse,…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, care a fost rechemat la Chișinau, este așteptat la Ministerul de Externe pentru o discuție cu noul ministru, Tudor Ulianovschi, scrie radiochisinau.md Despre modul cum vede colaborarea cu Rusia, Ulianovschi a raspuns ca discuțiile vor avea loc „pe…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau s-a autosesizat privind explozia de miercuri, 27 decembrie, intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt-Petersburg, Federatia Rusa, soldata cu mai multi raniti. Potrivit institutiei, printre victime nu sunt si cetateni…