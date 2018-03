Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii englezi au descoperit intr-un restaurant si intr-un bar din orasul Salisbury urme ale substantei neurotoxice cu care au fost atacati fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, relateaza site-ul BBC News.

- Ancheta din Marea Britanie in cazul fostului spion rus atacat cu gaz neuro-toxic se extinde. Investigatorii exhumeaza corpurile sotiei si al fiului lui Serghei Skripal, care au murit in 2012, respectiv 2017 - pentru a le autopsia.

- Aproximativ 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, care l-a vizat pe un fost agent secret rus si pe fiica acestuia, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Televiziunea de stat din Rusia avertizeaza "tradatorii” sa nu se stabileasca in Anglia. "Nu alegeti Anglia ca sa locuiti acolo. Oricare ar fi motivele, daca sunteti un tradator profesionist al tarii sau doar va detestati tara in timpul liber, repet, nu conteaza, nu va mutati in Anglia”, a spus prezentatorul…

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte...

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie BBC. Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica,…

- Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica de genul gazului sarin ori VX, cred anchetatorii britanici, citati de cotidianul The Guardian.

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a convocat in regim de urgenta o reuniune a Consiliului national de securitate. Motivul - otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, gasit fara cunostinta pe o banca dintr-un...

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un fost spion rus stabilit in orasul britanic Salisbury si fiica lui au fost internati in stare critica dupa ce au fost contaminati cu o substanta toxica necunoscuta. La spital au ajuns si doi politisti si un membru al echipelor de interventie care au participat la ancheta.

- Caz ca-n filme in Marea Britanie: un rus, fost agent dublu, e in spital, in stare grava, dupa ce a fost in contact cu o substanta necunoscuta. El a fost gasit inconstient, alaturi de o tanara, pe o banca, intr-un centru comercial din orasul englez Salsbury.

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- In comitatul Wiltshire, din sudul Angliei, la un spital local a fost adus cu simptome de otravire cu o substanța necunoscuta un pacient in varsta de 67 de ani. Victima este un fost ofițer GRU (serviciul de informații militar al Rusiei), colonelul in rezerva Serghei Skripal, care in 2006 a fost condamnat…

- La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, Jean Claude Juncker a tinut sa precizeze ca premierul britanic Theresa May nu l-a informat in legatura cu rezultatele reuniunii…

- Guvernatorul Bancii centrale letone, un membru-cheie al Bancii Centrale Europene (BCE), a fost retinut dupa ce a fost interogat timp de ore de autoritati in domeniul lupei impotriva coruptiei, in urma unor acuzatii de mituire si spalare de bani in sistemul financiar al acestei tari baltice, membre a…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat ca cetațenii UE care sosesc in perioada de tranziție post-Brexit nu vor avea aceleași drepturi ca și cei care au venit mai devreme. Declarația ar putea starni nemulțumirea Bruxelles-ului

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat joi ca va exista, dupa perioada de tranzitie care va urma Brexitului, "o diferenta" intre drepturile imigrantilor europeni in functie de data lor de sosire in Marea Britanie, scrie AFP.

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP. Theresa May si-a inceput vizita in marele…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Tracey Crouch, in prezent ministru al sportului și al societații civile in guvernul Theresei May, va prelua un mandat suplimentar creat in memoria deputatului labourist Jo Cox, care a fost ucisa de un fanatic de dreapta in iunie 2016 , scrie Time. Premierul britanic Theresa May a numit, joi, primul…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Premierul britanic Theresa May a declansat luni remanierea guvernului sau, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i reda un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierilor cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, transmite AFP.

- Marile puteri isi trimit avertismente una celeilalte. Acum a venit randul Rusiei. Oamenii lui Vladimir Putin le transmit americanilor ca un eventual razboi impotriva Coreei de Nord ar face foarte multe victime pentru Statele Unite. Zeci de mii de americani care locuiesc in Coreea de Sud ar muri in…

- Premierul britanic Theresa May a fost pusa in dificultate de jurnaliștii care au intrebat-o daca știe ca la discuțiile cu omologul sau ucrainean, Volodimir Groisman, care a vizitat vara trecuta reședința oficiala din Downing Street, a fost prezent și un spion rus. Aminitm ca, la 20 decembrie, Serviciul…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP."Cooperarea noastra in materie…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Rusia se simte amenintata de mai multe tari si s-ar pregati de razboi. Unul dintre cei mai importanti oameni din conducerea Federatiei Ruse vine cu afirmatii extrem de grave. Acesta spune ca exista o idee de distrugere a acestei tari.Citește și: Primarul care a reușit sa mobilizeze aproape…

- Premierul britanic, Theresa May, a pierdut miercuri un vot crucial legat de Brexit in Parlament, din cauza revoltei unei parti a taberei sale conservatoare, scotand in evidenta slabiciunea acesteia in ajunul unui summit european, transmite AFP.Miercuri seara, 309 deputati au votat un amendament…