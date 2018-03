Stiri pe aceeasi tema

- Starea Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ”se imbunatateste rapid”, a anuntat luni spitalul in care este ingrijita, impreuna cu tatal ei, de cand au fost gasiti otraviti, pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”Ma bucur sa va pot anunta o imbunatatitre…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal, otravita la Salisbury (sud-vestul Angliei) pe 4 martie in acelasi timp cu tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, 'se amelioreaza rapid', a anuntat joi spitalul in care cei doi sunt ingrijiti, relateaza AFP. 'Starea Iuliei Skripal se amelioreaza rapid.…

- Georgia, fosta republica sovietica, a anuntat expulzarea unui diplomat rus in semn de solidaritate cu Marea Britanie, care acuza Rusia de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza joi dpa. Georgia a declarat persona non grata un diplomat rus care lucra la ambasada…

- Poliția britanica considera ca Serghei Skripal și fiica sa Iulia au intrat in contact cu sustanța otravitoare la domiciliul fostului spion dublu, unde cea mai mare concentrație de neurotoxina a fost descoperita pe ușa locuinței, a anunța ieri site-ul poliției din Londra. „Ca rezultat al examinarii medico-legale…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica lui au intrat in contact cu substanta neurotoxica Noviciok chiar in propria locuinta. Politia britanica a anuntat ca cea mai mare cantitate de otrava au gasit-o pe usa de la intrare.

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- Turcia nu va lua masuri impotriva Rusiei, careia Marea Britanie ii atribuie responsabilitatea pentru otravirea pe teritoriul sau a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, 'pe baza unei acuzatii', a declarat presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa…

- Germania, SUA si Polonia au anuntat luni ca expulzeaza diplomati rusi, in cadrul unei actiuni coordonate ale tarilor occidentale ca raspuns la otravirea cu agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia pe teritoriul Marii Britanii, otravire in spatele careia s-ar…

- Consiliul European a sustinut, joi, evaluarea Marii Britanii privind responsabilitatea Rusiei in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat, în ultimii zece ani, agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita &"Noviciok&", folosita în otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a avertizat vineri in legatura cu 'precipitarea' intr-un nou razboi rece cu Rusia inainte de a exista probe concludente privind vinovatia acesteia in otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal, transmite Reuters. Prim-ministrul…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Marea Britanie a informat NATO despre otravirea fostului spion Serghei Skripal. Guvernul de la Londra a informat, miercuri, Consiliul NATO, in privința otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in orașul englezesc Salisbury. “Marea Britanie a confirmat folosirea unui agent neurotoxic de nivel militar,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Gazul neuro-toxic Novichok, folosit in tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal, nu are leac, sustine Vil Mirzaianov, unul dintre oamenii de știința care a creat aceasta otrava.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA."Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Agentii neurotoxici "Noviciok", precum cel utilizat in 4 martie pentru a-l otravi un fost agent dublu rus in Marea Britanie, sunt o specialitate ruseasca de toxine putin cunoscute in alte zone si deosebit pe periculoase, scrie AFP.

- Novicioc, neurotoxina cu care au fost atacați fostul agent dublu Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, este o arma chimica de uz militar mult mai puternica decat, de pilda, VX, substanța folosita in asasinarea lui Kim Jong-nam, fratele vitreg al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un,

- ”Este foarte probabil ca Rusia sa fie in spatele incercarii de asasinare a fostului colonel GRU, Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia”, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul unui discurs in parlamentul de la Londra. Potrivit ei, Skripal și fiica sa au fost otraviți cu o substanta militara…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Marea Britanie va reactiona daca se va dovedi implicarea unui stat strain in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia. Declaratia ii apartine ministrului de Finanțe, Philip Hammond.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia "sa fie aduse in fata justitiei", relateaza AFP. "Ne angajam sa facem…

- Informații noi in cazul otravirii fostului spion rus in Anglia. Poliția britanica a anunțat ca impotriva lui Serghei Skripal și a fiicei sale a fost folosit un gaz iritant. Deocamdata nu este clar despre ce tip de otrava este vorba.

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte...

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victime ale unui atac deliberat cu ajutorul unui gaz iritant, a declarat miercuri seful politiei antiteroriste Mark Rowley in cadrul unei conferinte de presa la Londra, potrivit agentiilor de presa internationale. Cei doi au fost victima…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…