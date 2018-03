Stiri pe aceeasi tema

- NATO a calificat otravirea fostului agent rus, Serghei Skripal, in Anglia drept o „incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Multi din antreprenorii romani gandesc business-ul pe termen scurt, de un an-doi, in care vor sa faca bani rapid. "Conceptele de fast si easy money sunt foarte des intalnite in Romania, ceea ce nu este bine. Schimba-ti mentalitatea, incearca sa rezolvi o problema, de exemplu, pentru o piata!…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Acest obicei poarta numele de phubbing și apare atunci cand conversația este intrerupta de atenția acordata mai degraba unui smartphone decat persoanei cu care ești. Este un obicei frustrant, deranjant și deloc politicos. Dependența de telefonul mobil distruge relații, susțin numeroase studii.…

- Regimul nord-coreean l-a acuzat, joi, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca incearca sa provoace un conflict prin laudele aduse sanctiunilor internationale impuse impotriva Phenianului pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat pentru Digi24, in contextul declanșarii revocarii șefei DNA, ca se impune și revocarea procurorului general Augustin Lazar, care i-a acoperit lui Kovesi toate acțiunile.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters. Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat ca ultimele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat vineri la reglementarea prin mijloace diplomatice a conflictului legat de arsenalul nuclear nord-coreean, intr-un discurs rostit in cadrul Conferintei pentru securitate de la Munchen, transmite dpa. Potrivit secretarului general al…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante…

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sambata atenuarea imediata a conflictului din Siria, dupa loviturile aeriene ale Israelului, informeaza AFP. Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a declarat ca secretarul general "urmareste indeaproape escaladarea militara alarmanta…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP. "Situatia din Maldive este tensionata si se poate…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale.

- Trecerea definitiva de la fumatul clasic la folosirea tigarilor electronice aduce beneficii substantiale sanatatii, iar tigarile electronice pot contribui la cel putin 20.000 de noi renuntari individuale la fumat pe an si, posibil chiar mai mult, arata un raport al Departamentului de Sanatate Publica…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, felicita Rusia si SUA pentru implementarea limitarii arsenalului, prevazuta in tratatul START, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel partilor implicate in criza nucleara nord-coreeana la discutii "serioase", "absolut esentiale", in opinia sa, pentru a pune capat conflictului, relateaza AFP. Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- 'Calatorie muzicala in lumea basmului' deschide anul 2018 la Filarmonica ploiesteana cu Opera pop-rock-simfonic 'The One Born From a Tear' compusa de Dan Spinu, joi, 11 ianuarie, ora 19.00. Un concert asteptat de multi dintre spectatorii nostri, 'Calatoria muzicala' in conceptia maestrului Radu Postavaru…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicind ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe. Utilizarea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca exista riscul de a intra "ca somnambulii" in razboi in legatura cu Coreea de Nord si a insistat pe importanta mentinerii contactelor diplomatice in vederea denuclearizarii Peninsulei Coreea, potrivit Agerpres.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.