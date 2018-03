Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat, joi, solidaritatea cu Marea Britanie fata de concluziile privind implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera 'inacceptabila' folosirea unui agent neurotoxic pentru a ataca un fost spion rus in Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvant...

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire…

- Decizia premierului britanic de a expulza 23 de diplomati rusi identificati drept „agenti de informatii nedeclarati“ este primul pas din ce se anunta a fi un sir de masuri severe de retorsiune pentru tentativa de asasinare, pe teritoriu britanic, a fostului ofiter GRU Serghei Skripal si a fiicei acestuia,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- ''Intreaga responsabilitate pentru deteriorarea relatiilor dintre Rusia si Regatul Unit ii revine actualei conduceri politice britanice'', a mentionat ambasada rusa la Londra intr-o declaratie. Ministerul de Externe britanic l-a convocat pe ambasadorul rus Aleksandr Iakoveno pentru a-l…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA."Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla în spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, în Regatul Unit, informeaza DPA.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. "Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.

- Anchetatorii englezi au descoperit intr-un restaurant si intr-un bar din orasul Salisbury urme ale substantei neurotoxice cu care au fost atacati fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, relateaza site-ul BBC News.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera. Cinci sute de locuitori din Salisbury, clienti ai pub-urilor, au fost sfatuiti sa isi curete bunurile ca masura…

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa.Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian…

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor "nerusinata si iresponsabila", scrie The Guardian, citat de news.ro. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa,…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Serghei Skripal, cetațeanul rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, si fiica acestuia sunt in stare critica, dupa ce au intrat in contact cu o substanța, in urma unui incident care a avut loc, duminica, in orașul britanic Salisbury. ...

- Refuza Anglia participarea la Cupa Mondiala din Rusia? ”Va trebui sa luam in considerare acest lucru!”. Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri de spionaj, scrie presa britanica de miercuri. Duminica, Serghei Skripal (66 ani), fost…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marti ca alianta isi va continua sprijinul pentru instruirea fortelor armate ale Irakului, relateaza agentia DPA. ''La cererea guvernului irakian, NATO intentioneaza sa-si intensifice sprijinul cu o noua misiune de instruire in Irak'',…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP conform News.ro . Aliatii europeni…

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa raspunda la un apel al SUA pentru extinderea misiunii sale de instruire in Irak, in prezent restransa, pentru a sprijini reconstructia acestei tari dupa trei ani de razboi impotriva islamistilor,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei,…