Cazul Skripal Rusia: O substanta toxica militara ar fi facut mai multe victime

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- In investigația privind otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal la Salisbury, Rusia a adoptat o poziție din ce in ce mai stranie, susține intr-un interviu exclusiv acordat jurnalistei DW, Janna Nemțova, publicat marți, 20 martie, secretarul britanic de externe Boris Johnson. Potrivit acestuia,…

- Atacul cu substanta neurotoxica de la Londra impotriva fostului ofiter rus Serghei Skripal, care a lucrat pentru MI6, s-a transformat peste noapte intr-un adevarat declansator al unui nou razboi rece intre Occidentul Unit si Rusia.

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice 'nu schimba cu nimic faptele' si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici in contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra, informeaza BBC News Online.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Raspuns de la Kremlin …

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a condamnat miercuri utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, reactie legata de atacul comis la Salisbury, Marea Britanie, impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a condamnat miercuri utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, reactie legata de atacul comis la Salisbury, Marea Britanie, impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Rusia recomanda Marii Britanii sa nu o amenințe, pentru ca este ”o putere nucleara”. Administrația de la Kremlin a atenționat, marți seara, Marea Britanie, sa nu amenințe ”o putere nucleara” precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se…

- ”Este foarte probabil ca Rusia sa fie in spatele incercarii de asasinare a fostului colonel GRU, Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia”, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul unui discurs in parlamentul de la Londra. Potrivit ei, Skripal și fiica sa au fost otraviți cu o substanta militara…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Autoritatile de la Londra intentioneaza sa dezbata cazul privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, care lucra pentru spionajul britanic cu aliatii lor din NATO, scrie The Independent, citand surse...

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal cu gaz neuroparalitic este o „crima oribila și nesabuita“, – a declarat joi Amber Rudd, ministrul de interne britanic. Ea a cerut britanicilor sa nu se lase panicați și sa nu se angajeze in speculații pe tema autorilor crimei. Anterior, poliția britanica…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…