- Rusia a anuntat miercuri expulzarea unui diplomat ungar ca raspuns la o actiune similara a Budapestei decisa dupa otravirea in Regatul Unit a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. 'Ca raspuns la actiunile inamicale si fara fundament ale Ungariei, partea rusa declara persona non grata…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca expulzeaza un diplomat ungar ca raspuns la decizia Budapestei de a expulza un diplomat rus, in cazul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, relateaza Reuters.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca personalul diplomatic din Rusia cu inca peste 50 de persoane in contextul in care Kremlinul a expulzat deja 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o decizie similara a Angliei in cazul otravirii fostului spion rus Serghe Skripal si a fiicei sale,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, afirma ca atmosfera la Washington este "toxica", sugerand ca situatia este specifica Razboiului Rece, cu o mare lipsa de incredere in relatiile bilaterale. Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a informat ambasadorii din cele mai multe tari - intre care Romania - care au dispus sa fie expulzati diplomati rusi ca un numar egal de diplomati de-ai lor au fost declarati persona non grata, relateaza The Associated Press.Ambasadorii convocati…

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost convocat vineri la sediul MAE rus.

- Ministerul afacerilor externe confirma miercuri, printr-un comunicat de presa, expulzarea unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa ce Romania a expulzat si ea un diplomat rus, ca semn de solidaritate in cazul atacului de la Salisbury. „MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror…

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al diplomatilor rusi in Marea Britanie,…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a-i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE. " Literalmente, in acest moment,…

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Fostul premier și ministru de Externe comenteaza pentru antena3.ro decizia Romaniei de a se ralia mai multor țari europene și SUA de a expulza și de a expulza un diplomat rus de la București, dupa scandalul...

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 17.23: Ucraina expulzeaza 13 diplomati rusi Presedintele…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru "consultari" la Bruxelles ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a discutat duminica dupa-amiaza cu reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a anuntat biroul acesteia intr-un comunicat, relateaza AFP. Sefa Serviciul European…

- Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta "din precautie si din cauza relatiilor acestuia", a explicat Scotland Yard. Ea a stabilit ca Nikolai Gluskov a decedat ca urmare a unei "compresiuni…

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Ambasada Marii Britanii la Moscova susține ca Rusia dezinformeaza opinia publica cu privire la cazul otravirii fostului spion dublu Serghei Skripal. Declaratia a fost postata pe contul oficial de Twitter al Ambasadei, dupa ce Ministerul rus de Externe a sustinut un briefing pentru ambasadorii straini…

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Ministerul rus de Externe a invitat ambasadorii straini aflati la Moscova sa participe la o intalnire cu oficiali rusi de rang inalt si cu experti din cadrul departamentului pentru neproliferare si control al armamentului, pentru a discuta cazul fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza agentia…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…