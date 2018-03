Stiri pe aceeasi tema

- Sapte diplomati rusi vor fi nevoiti sa-si inceteze orice activitate pe langa NATO, potrivit unui anunt facut de secretarul general al Aliantei, norvegianul Jens Stoltenberg. Pe de alta parte, Rusia va fi obligata sa-si reduca personalul de la misiunea sa la NATO.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau l-a convocat marti pe ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei...

- Australia a anuntat, marti, ca va expulza doi diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei si in semn de solidaritate cu Guvernul de la Londra, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 17.23: Ucraina expulzeaza 13 diplomati rusi Presedintele…

- Varsovia, 26 mar /Agerpres/ - Ambasadorii Rusiei la Varsovia, Vilnius si Riga au fost convocati luni, respectiv la ministerele polonez, lituanian si leton de externe, in contextul otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. ''Niciun comentariu'',…

- Letonia intentioneaza sa expulzeze "unul sau mai multi" diplomati ai ambasadei Rusiei la Riga implicati in activitati de spionaj, ca reactie la afacerea Skripal, a anuntat vineri Ministerul de Externe din acest stat baltic, scrie agerpres.ro.

- Rusia si Republica Moldova nu utilizeaza pe deplin potentialul relatiilor bilaterale, care au nevoie de un impuls, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, ca urmare a vizitei la Chisinau a viceministrului rus de Externe, Grigori Karasin, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificati ca agenti nedeclarati ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.Este una dintre cele mai dure masuri anuntate dupa otravirea fostului agent Serghei Skripal.Reactia…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministerul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire a Romaniei cu Republica Moldova sunt 'expresia unei dorinte de a fi mai aproape', insa ele nu au o valoare juridica. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat luni dupa-amiaza la Ministerul britanic de Externe, pentru a oferi explicatii despre situatia din zona insurgenta Ghuta, situata la periferia orasului Damasc, asediata de armata siriana cu sustinerea Moscovei.

- O declaratie in acest sens a fost facuta joi seara de presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, intr-o interventie la postul de televiziune local TVC21. ''S-a discutat ce ar vrea Federatia Rusa intr-o prima etapa. Serghei Lavrov a spus ca doreste ca ambasadorul Andrei Neguta…

- Ministerul de Externe de la București reacționeaza la acuzațiile funcționarilor Președinției, precum Consulul Romaniei, Mihai Baciu, a determinat pe unii alesi locali din raioanele de la nord sa semneze declaratii de unire contra plata. Astfel, MAE considera ca se declara o logica specifica campaniei…

- Autoritatile de la Stockholm i-au acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta condamnat la moarte si intemnitat in Iran, a confirmat sambata Ministerul suedez de Externe, transmite Reuters. Ahmadreza Djalali, doctor in medic...

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Turcia a eliberat inca un detinut politic cu cetatenie germana, a anuntat vineri Ministerul de Externe german, fara a preciza identitatea persoanei in cauza, transmite dpa. Potrivit unor surse citate de agentia de presa germana, detinutul a fost eliberat marti, dar el nu poate parasi teritoriul Turciei…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Ministerul rus de Externe a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, acuzand Statele Unite ca urmaresc arestarea lor, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova considera drept o 'provocare' exercitiile efectuate in ultimul timp de catre trupele ruse din Transnistria, in contextul intensificarii acestora, conform expertilor moldoveni, potrivit Radio Chisinau. MAE de la Chisinau condamna comportamentul…

- Ministerul de Externe transmite ca apreciaza interventia presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker prin care recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in acord cu valorile europene, creand premisele unui dialog echilibrat.

- MAE informeaza cetatenii romani ca fermierii din judetul Karditsa, Grecia, au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersectia Megalochori, pe noua autostrada din Grecia Centrala - E65.

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Mai multe state europene se confrunta cu ninsori si viscol, care au provocat accidente in lant, au inchis autostrazile, au anulat zborurile sau au lasat localitati fara energie electrica. Astazi, sute de curse aeriene au fost anulate de pe aeroportul Schiphol, din Amsterdam. Din cauza vantului puternic,…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.