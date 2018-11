Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei doi barbati acuzati de Londra de otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in luna martie in Anglia este colonel in Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU), al carui nume real este Anatoli Cepiga, a transmis miercuri site-ul de investigatii Bellingcat,…

- Cei doi rusi suspectati ca l-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia nu au nimic de-a face cu presedintele rus Vladimir Putin sau cu guvernul rus, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax, transmite Reuters. Marea Britanie…

- Doi agenti rusi, suspectati ca au incercat sa spioneze un laborator elvetian caruia i-a fost incredintata analiza agentului neurotoxic Noviciok, despre care Londra a spus ca a fost utilizat in otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei), au…

- Cei doi ruși suspectați de autoritațile britanice ca i-au otravit pe Serghei Skripal și fiica lui Iulia au oferit pentru Russia Today un interviu in care vorbesc despre vizita efectuata la Londra și susțin ca au mers in Marea Britanie in calitate de turiști. Cei doi rusi acuzati de Londra ca l-au otravit…

- Cei doi rusi suspectati de Londra ca i-au otravit cu agent neurotoxic Noviciok pe fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia Iulia s-au dat drept oameni de afaceri din Sankt Petersburg pentru a putea obtine viza britanica, informeaza vineri cotidianul The Daily Telegraph, citat de AFP.…

- Kremlinul a declarat joi ca este 'inadmisibil' ca autoritatile ruse sa fie facute responsabile de otravirea in martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, reactia Moscovei intervenind dupa ce secretarul de stat britanic pentru…

- Procurorii britanici au anuntat miercuri ca detin dovezi suficiente pentru a pune sub acuzare doi cetateni rusi pentru conspiratie in vederea otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in luna martie, in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Pe numele celor…