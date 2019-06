Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de otravire a fostului spion Serghei Skripal anul trecut, la Salisbury, in Marea Britanie, a fost condusa, de la Londra, de un ofiter cu grad inalt in serviciul de informatii al armatei ruse (GRU), releva o ancheta independenta, potrivit AFP.

- Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev. Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul…

- Un nou suspect rus, pe langa cei 2 ofiteri GRU identificati deja, a fost implicat in atacul chimic din Marea Britanie care i-a vizat pe Serghei Skripal si pe fiica lui. Numele lui real este Denis Sergheiev, dar acesta detine pasaport strain pe numele Serghei Fedotov.

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca „folosirea unei neurotoxine pe strazile din Salisbury face parte dintr-un tipar de comportament inacceptabil si este un act dezgustator care a dus la moartea unui cetatean britanic, Dawn Sturgess”, conform The Guardian.

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Salisbury, orasul in care fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu neurotoxina noviciok, a fost numit cel mai bun loc in care sa traiesti, din Marea Britanie, scrie CNN.