- Seful Serviciului rus de Informatii Externe (SVR) Serghei Nariskin acuza direct Marea Britanie si Statele Unite de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Aceasta acuzatie a fost lansata pe fondul unei solicitari facute de Uniunea Europeana la adresa Rusiei sa colaboreze la ancheta deschisa…

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Guvernul britanic revizuieste vizele acordate investitorilor straini, a declarat marti premierul Theresa May, raspunzand unor interpelari in parlamentul de la Londra privind reactia Regatului Unit la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, informeaza Reuters. May a precizat…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene au anuntat vineri ca vor lua zilele urmatoare, posibil incepand de luni, masuri impotriva Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe pamant britanic, atribuita de catre Londra, Moscovei. Rusia, la randul sau, acuza Regatul Unit ca a impins…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Diplomati rusi au parasit marti ambasada tarii lor la Londra, inainte de expirarea, la miezul noptii, a termenului acordat de Marea Britanie ca masura de retorsiune pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, de care guvernul britanic acuza Rusia, transmite AFP. Cateva zeci…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…