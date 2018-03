Stiri pe aceeasi tema

- 'Nicio mass-media britanca' nu va mai activa in Rusia in cazul in care postul de televiziune rus Russia Today va fi inchis in Marea Britanie, a atentionat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. Institutia de reglementare in domeniul Audiovizualului din Marea…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- La 12 martie, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut ca „cineva din Marea Britanie” sa povesteasca cum s-au terminat anchetele in cazul unor morti suspecte precum a lui Alexander Litvinenko, Boris Berezovski sau Alexander Perepelicinii. Zaharova a deschis subiectul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il schimba din functie pe Rex Tillerson, secretarul de Stat. Decizia vine in contextul in care Tillerson a acuzat Rusia in cazul spionului ucis saptamana trecuta la Londra. Locul lui Tillerson la Departamentul de Stat va fi luat de…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susține ca Igor Dodon primește o veste proasta din partea Ministerului de Externe din Rusia.”Veste proasta pentru Dodon de la Moscova Vreme de sase decenii la rand, Moscova a insistat pe teza crearii unei noi entitați lingvistice in randul…

- Un fost diplomat rus si un politist argentinian au fost arestați alaturi de alte patru persoane, in urma unei investigatii privind trafic de cocaina prin intermediul ambasadei Rusiei la Buenos Aires, scrie The Moscow Times, citat de News.ro . Arestarile vin in urma unei operatiuni comune intre Rusia…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a catalogat drept absurde acuzatiile Washingtonului privind presupuse ingerinte ale Moscovei in scrutinul electoral american din 2016, informeaza agentia de stiri Tass.

- Federația Rusa nu ascunde ca se arata deranjata de Legea anti-propaganda rusa care a intrat in vigoare din data de 10 februarie, curent. In cadrul unui briefing de presa, susținut de catre purtatoarea de cuvant al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat ca „in Moldova…

- Rusia are dovezi privind "ingerinte distructive" ale unor tari occidentale in afacerile sale interne inaintea scrutinului prezidential din martie, anunta Administratia Vladimir Putin, avertizand ca poate lansa "masuri dure de contracarare". Exista dovezi privind "interferente distructive…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca cinci cetateni rusi au murit in…

- Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca cinci cetateni rusi au murit in urma unui atac efectuat de SUA in provincia siriana Deir el-Zor, insa a adaugat ca acestia nu faceau parte din personalul militar rus. Atacul a avut loc la data de 7 februarie,…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Rusia ameninta Romania cu masuri militare. Motivul invocat il constituie sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in țara noastra, dar și in Romania si in Japonia. Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare,…

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta tara si in alte procese politice interne, informeaza agentia EFE. Situația poate fi interpretata…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Coreea de Nord nu se afla în spatele atacului cibernetic WannaCry, a afirmat un purtator de cuvânt de la Ministerul nord-coreean de Externe. Aceasta declarație a fost facuta dupa ce SUA a acuzat Coreea de Nord ca ar fi resonsabila pentru cele întâmplate. ”Asa…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…