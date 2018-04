Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU pentru a se discuta despre faptul ca Marea Britanie a acuzat Moscova ca s-ar afla in spatele otravirii fostului spion rus, Sergei Skripal, conform ambasadorului rus la ONU, Vassily Nebenzia, informeaza Reuters.

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Kremlinul a somat Londra sa-si ceara scuze dupa ce laboratorul britanic care a analizat substanta utilizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu are dovada ca aceasta provine din Rusia, relateaza miercuri AFP. Guvernul britanic acuza Moscova de otravirea fostului…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a denuntat drept "revoltator" refuzul Marii Britanii de a oferi acces diplomatilor rusi la Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ranita in atacul neurotoxic din Salisbury, atribuit Moscovei, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Guvernul de la Londra studiaza posibilitatea aprobarii cererilor Moscovei privind acordarea de acces consular pentru Iulia Skripal, fiica fostului spion rus care a fost grav ranita in urma atacului neurotoxic de la Salisbury, atribut Rusiei, insa Moscova neaga acuzatiile, informeaza agentia Reut

- Starea de sanatate a Iuliei, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, se imbunatațește rapid, informeaza BBC . Iulia și tatal sau au fost internați cu aproape patru saptamani in urma, dupa ce au fost otraviți cu agentul neurotoxic Noviciok.

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal, otravita la Salisbury (sud-vestul Angliei) pe 4 martie in acelasi timp cu tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, 'se amelioreaza rapid', a anuntat joi spitalul in care cei doi sunt ingrijiti, relateaza AFP. 'Starea Iuliei Skripal se amelioreaza rapid.…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- Moscova va evalua nivelul de ostilitate al Washingtonului si Londrei fata de Rusia inainte de a riposta la expulzarile coordonate de diplomati rusi, a declarat miercuri ministrul de externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, citat de Interfax, preluat de Reuters. In cea mai radicala actiune…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Consiliul European a sustinut, joi, evaluarea Marii Britanii privind responsabilitatea Rusiei in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Neurotoxina folosita in atacul asupra fostului spion rus si a fiicei sale s-ar putea sa le compromita acestora capacitatea mentala si nu este clar daca acestia isi vor reveni, relateaza Reuters, care citeaza un judecator britanic.

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Cei 23 de diplomați ruși declarati indezirabili au fost expulzati astazi din Marea Britanie. Potrivit autoritaților de la Moscova, oficialii vor parasi tara impreuna cu familiile lor. In total, este vorba despre 80 de cetateni ai Rusiei.

- Un om de stiinta rus a declarat marti pentru RIA Novosti ca a lucrat la conceperea agentilor chimici novicioc, despre care Londra afirma ca au fost folositi in otravirea lui Serghei Skripal, parand sa contrazica pozitia Moscovei potrivit careia acest program nu a existat vreodata, relateaza AFP conform…

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- „Un nonsens, o prostie, un adevarat delir” La o conferința de presa de dupa alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a comentat acuzațiile Londrei ca Moscova a fost in spatele atacului chimic din Salisbury, care ar fi dus la otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, fiicei sale Iulia, și a altor…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a avertizat vineri in legatura cu 'precipitarea' intr-un nou razboi rece cu Rusia inainte de a exista probe concludente privind vinovatia acesteia in otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal, transmite Reuters. Prim-ministrul…

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- MAE condamna atacul comis la Salisbury Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca România este solidara cu Marea Britanie, condamnând totodata atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca se declara solidar cu Marea Britanie si condamna ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury. Declaratia MAE vine dupa ce Londra a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi in acest scandal. "Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit…

- Marea Britanie a informat NATO despre otravirea fostului spion Serghei Skripal. Guvernul de la Londra a informat, miercuri, Consiliul NATO, in privința otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in orașul englezesc Salisbury. “Marea Britanie a confirmat folosirea unui agent neurotoxic de nivel militar,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Uniunea Europeana și SUA sunt alaturi de Marea Britanie, dupa ce premierul Theresa May a dat un ultimatum Moscovei. Oficialii ruși au timp pana diseara sa ofere explicații privind otravirea fostului spion Serghei Skripal.

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmote The Associate Press si BBC News conform News.ro . Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.

- Marea Britanie va reactiona daca se va dovedi implicarea unui stat strain in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia. Declaratia ii apartine ministrului de Finanțe, Philip Hammond.

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…