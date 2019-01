Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a impus luni sanctiuni impotriva sefului serviciului de informatii militare al Rusiei (GRU), a adjunctului acestuia si a doi agenti considerati responsabili de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia cu o substanta neurotoxica, Noviciok, in martie 2018 la…

- Uniunea Europeana i-a condamnat luni pe șeful Direcției de Informații (GRU), pe adjunctul sau, dar și pe doi agenți gasiți responsabili pentru otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal cu agent neurotoxic în martie 2018, în Salisbury, Regatul Unite, relateaza AFP. Consiliul de miniștri…

- Acoperisul casei din Anglia unde a locuit fostul spion rus Serghei Skripal va fi inlocuit, in contextul operatiunii de decontaminare lansate dupa atacul cu noviciok de anul trecut, relateaza marti Press Association. Consiliul local din Wiltshire (sud-vest) i-a avertizat in scris pe vecinii lui Serghei…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana discuta astazi la Bruxelles despre agresiunea Rusiei asupra Ucrainei comisa in stramtoarea Kerci. Sefii diplomatiilor europene vor sa gaseasca o cale prin care ar putea opri Moscova de a mai comite actiuni similare.

- Ministrii de externe din tarile membre ale NATO vor discuta marti la Bruxelles despre soarta unui tratat nuclear ruso-american vechi de trei decenii si in legatura cu care Rusia este acuzata ca nu-l respecta, in contextul tensiunilor dintre Moscova si Occident, relateaza agentia dpa. Este…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul Austriei la Moscova in urma anuntului Vienei ca un colonel din armata austriaca este suspectat ca a spionat timp de decenii in favoarea Rusiei, transmit dpa si AFP preluate de Agerpres. Ambasadorul austriac Johannes Eigner a…

- NATO si Rusia se reunesc miercuri la Bruxelles intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarilor in Europa, dupa ce SUA au anuntat ca se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), incheiat in perioada Razboiului Rece, informeaza AFP. Discutiile cu Moscova, in cadrul organismului…