- Germania este dispusa sa se angajeze in dialog cu Rusia in pofida conflictului din jurul presupusului atac cu arme chimice impotriva unui fost spion rus in Marea Britanie, care a dus la expulzari reciproce de diplomati de catre Moscova si capitalele vestice, relateaza agentia germana de presa dpa.…

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in scandalul Skripal, care a creat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca un diplomat roman acreditat in Rusia a fost declarat "persona non grata", aceasta dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie in cazul atacului de la Salisbury. "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a…

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- FIFA a anunțat astazi lista arbitrilor care vor oficia meciurile de la Campionatul Mondial din Rusia, care va incepe pe 14 iunie. Forul continental a delegat 99 de arbitri din 46 de țari, 36 dintre aceștia fiind "centrali". (Vezi aici lista completa a arbitrilor de la Campionatul Mondial din Rusia)…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Omul de afaceri Liviu Luca, incarcerat la Penitenciarul Ploiesti, a renuntat la greva foamei, forma de protest la care a apelat in semn de nemultumire fata de tratamentul care i-a fost aplicat in timpul unei perchezitii ce a avut loc in celula sa.Citeste si: Adrian Nastase ridica SEMNE DE…

- Guvernul din Malta a anuntat miercuri retragerea temporara a ambasadorului din Rusia, in "solidaritate deplina" cu Marea Britanie dupa atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, informeaza publicatia EUObserver.

- Ministrul polonez al Apararii Mariusz Blaszczak a semnat miercuri, la Varsovia, un contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro), relateaza AFP conform News.ro . Semnarea acestu contract, negociat de mai multi ani,…

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- "Negocierile (privind Brexit - n.r.) merg intr-o directie care este foarte favorabila Romaniei si acest lucru nu este intamplator, noi ne-am implicat in discutiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din tarile UE si am obtinut pana aici - repet, este o faza intermediara de negociere - rezultate…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Uniunea Europeana isi va rechema ambasadorul in Rusia pentru "consultari" in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, in cursul...

- Klaus Iohannis, despre impactul Brexit pentru Romania. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 22 martie, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit “arata foarte bine”. “Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun…

- Marea Britanie va incuraja liderii europeni sa expulzeze agenti rusi ai agentiilor de informatii din propriile tari, intr-o incercare de a destabiliza reteaua construita de Rusia in Europa. In plus, Marea...

- Uniunea Europeana si-a exprimat „solidaritatea totala” fata de Regatul Unit in investigatia privind otravirea fostului spion rus, Sergei Skripal si a fiicei sale in Salisbury, scrie BBC.In cadrul unui comunicat, Consiliul pentru afaceri externe al UE condamna „actul ilegal si iresponsabil”…

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Atacul cu substanța neurotoxica de la Londra impotriva fostului ofițer rus Serghei Skripal care a lucrat pentru MI6 s-a transformat peste noapte intr-un adevarat declanșator al unui nou razboi rece intre Occidentul Unit și Rusia. Spionul refugiat in Marea Britanie și fata sa se afla inca in coma pe…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei. "Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala, chiar daca…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum a fost folostia substanța neurotoxica, provenita din Rusia, pentru a-l otravi pe fostul agent de spionaj, Alexei Skripal. Anunțul a fost facut de Theresa May.

- Fostul sef al Serviciului de Securitate Federale (FSB) din Rusia incearca sa explice evenimentele tensionate care au conduse la schimburi dure de replici si amenintari intre Rusia si Marea Britanie. Fostul director de servicii secrete sustine ca ipoteza conform careia agentul dublu Serghei Skripal ar…

- 'Nicio mass-media britanca' nu va mai activa in Rusia in cazul in care postul de televiziune rus Russia Today va fi inchis in Marea Britanie, a atentionat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. Institutia de reglementare in domeniul Audiovizualului…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a relatat sambata cotidianul britanic The Times, citat de EFE. Skripal, in varsta de 66 de ani, care se…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova (ora 00.30) LIVE Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de…

- Peste 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, cel in care fost agent secret rus si pe fiica acestuia au fost la un pas sa fie asasinați.

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Toata Europa a fost invadata, in acesta saptamana, de un val de viscol si ninsoare. Vorbim și de zone care nu au mai vazut zapada de ani de zile, precum Roma sau Barcelona. Potrivit Business Insider, motivul frigului este incalzirea de la Polul Nord, care a permis aerului artic sa se extinda in Sud. …

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Anonimul englez a calatorit in 1857 pe Dunare si Marea Neagra cu nave cu abur austriece, de la Budapesta la Constantinopol Istanbul. Prin Pacea de la Adrianopol din 1829, Rusia anexase Delta Dunarii si deschisese navigatia pe Dunare. Ca urmare, in anii 30, in Austria au fost infiintate doua companii…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…