Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP. 'Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de peste 50 de persoane',…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca personalul diplomatic din Rusia cu inca peste 50 de persoane in contextul in care Kremlinul a expulzat deja 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o decizie similara a Angliei in cazul otravirii fostului spion rus Serghe Skripal si a fiicei sale,…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea unui consulat in Rusia "marcheaza o noua etapa in deteriorarea" relatiilor dintre Washington si Moscova, a transmis joi seara Casa Alba, potrivit AFP.Rusia a anuntat aceste masuri anterior in cursul zilei de joi, ca raspuns la expulzarile…

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost expulzat vineri din Rusia, dupa ce Romania a anuntat luni o astfel de masura.

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost convocat vineri la sediul MAE rus.

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al diplomatilor rusi in Marea Britanie,…

- Kremlinul a declarat vineri ca 'nu Rusia este cea care a angajat un razboi diplomatic', dupa decizia Moscova de a expulza 60 de diplomati americani, ca represalii la o expulzare similara decisa de Washington, scrie agerpres.ro.

- Rusia l a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE, preluat Agerpres.Rusia a decis…

- "Am patruns in Bundestag o singura data, in 1945, in timpul eliberarii Berlinului de flagelul nazist. Pe atunci, se chema Reichstag", a declarat presei purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova."Este deosebit de surprinzator ca Marea Britanie a adaugat piratarea Bundestagului,…

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Georgia, fosta republica sovietica, a anuntat expulzarea unui diplomat rus in semn de solidaritate cu Marea Britanie, care acuza Rusia de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza joi dpa. Georgia a declarat persona non grata un diplomat rus care lucra la ambasada…

- Rusia i-ar putea inlocui pe cei patru diplomati carora li s-a cerut sa paraseasca Germania din cauza presupusei implicari a Moscovei in otravirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relateaza AFP.…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Uniunea Europeana isi va rechema ambasadorul in Rusia pentru "consultari" in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, relateaza AFP. "A fost un acord pentru a rechema…

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Compania din Marea Britanie care-si aroga meritul pentru succesul lui Donald Trump la prezidentialele din 2016 din SUA si care este acuzata ca a obtinut acces intr-un mod inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a oferit sefilor firmei Lukoil, cu sediul la Moscova, prezentari…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- In timpul Razboiului Rece, cand pericolul sa izbucneasca un nou razboi mondial - in care era probabila folosirea de arme nucleare - era mare, regina Elisabeta a II-a a pregatit un discurs secret. Acesta a fost redactat in 1983. Textul a fost desecretizat dupa 30 de ani de Arhivele Nationale. Unele…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, inclusiv in perioada URSS, programe de arme chimice "Novociok", agentul neurotoxic care ar fi fost folosit pentru otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a sustinut joi un inalt diplomati rus, citat de AFP.

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- NATO a calificat otravirea fostului agent rus, Serghei Skripal, in Anglia drept o „incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale" privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca intentioneaza sa reduca la jumatate nivelul saraciei din Rusia in urmatorii sase ani, in discursul sau anual privind starea natiunii tinut la Moscova, scrie BBC, potrivit news.ro.Acesta este ultimul discurs tinut de Putin inainte de alegerile care…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…