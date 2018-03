Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Mai multe tari europene afirma ca au in vedere un boicot diplomatic la Cupa Mondiala de fotbal, organizata intre 14 iunie si 15 iulie in Rusia, in semn de solidaritate cu Regatul Unit care nu va trimite niciun oficial in Rusia, in plin scandal iscat de afacerea Skripal. Primul ministru…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie sunt "din ce in ce mai absurde", a declarat luni seful diplomatiei britanice Boris Johnson, informeaza AFP. "Dezmintirile Rusiei sunt din ce in ce mai absurde", a afirmat Boris Johnson la sosirea sa la…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- British Council, organism international britanic pentru relatii culturale si educatie, s-a declarat sambata 'profund dezamagit' de sanctiunile ruse, dupa ce Moscova a anuntat ca pune capat activitatilor institutului in Rusia, relateaza AFP. 'Putem confirma ca s-a cerut institutului British…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Un numar de 23 de membri ai personalului…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Pentru președintele rus, Vladimir Putin, amenințarile la adresa graniței nu sunt niciodata de ignorat. In același timp, Rusia are un obicei de a ignora zonele de excludere aeriana, spre exemplu, atunci cand efectueaza misiuni de recunoaștere. Conform presei din Federație, s-ar parea ca armata Moscovei…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Moscova a acuzat miercuri Londra ca a "ales confruntarea" cu Rusia, prin impunerea de sanctiuni, printre care expulzarea a 23 de diplomati, dupa otravirea unui fost spion rus in Anglia, promitand o riposta rapida, dar fara a dezvalui amploarea acesteia, scrie AFP.

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP si TASS. 'Am cerut printr-o nota oficiala…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, relateaza EFE si RIA Novosti. …

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- Kremlinul refuza sa comenteze acuzațiile kurzilor de tradare, in urma unei ”presupuse ințelegeri” intre Moscova și Ankara. „Nu, nu am nimic de adaugat la ceea ce am spus ieri despre operațiunea turca din Afrin“, – a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, aflat vineri in vizita in Rusia, a declarat ca Moscova si Londra ''trebuie sa mearga inainte'', in pofida ''dificultatilor'' cauzate de tensiuni de-a lungul anilor, relateaza AFP. ''Trebuie sa gasim un…

- Kremlinul, cel mai probabil, va raspunde prin masuri "in oglinda" la includerea liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov, pe "lista lui Magnitki", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse. Potrivit RIA - Novosti , SUA au introdus astazi pe "lista de sanctiuni a lui Magnitki"…