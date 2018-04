Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ale Marii Britanii spun ca au localizat laboratorul rusesc, în care se producea neurotoxina extrem de periculoasa Noviciok, care a fost folosit la atacul asupra lui Serghei Skripal si a fiicei Iulia, potrivit The Times. Se presupune ca Rusia testa agentul…

- Șeful laboratorului militar britanic din Porton Down a declarat ca nu este in masura sa stabileasca daca agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal provine din Rusia, scrie AFP.

- Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal…

- Starea de sanatate a Iuliei, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, se imbunatațește rapid, informeaza BBC . Iulia și tatal sau au fost internați cu aproape patru saptamani in urma, dupa ce au fost otraviți cu agentul neurotoxic Noviciok.

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…