- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Ca raspuns la utilizarea de catre Rusia a armelor chimice pe teritoriul Marii Britanii, toate țarile membre NATO ar trebui ca in semn de solidaritate sa-și recheme ambasadorii de la Moscova și sa-i expulzeze pe toți ambasadorii ruși, scrie Michael Rubin, cercetator al centrului analitic American Enterprise…

- "Daca guvernul crede ca este posibil faptul ca Rusia a pierdut in mod neglijent un agent neurotoxic de nivel militar, ce masuri sunt luate alaturi de aliatii nostri prin intermediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice? Cum a raspuns guvernul britanic la cererea guvernului Rusiei privind…

- MAE condamna atacul comis la Salisbury Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca România este solidara cu Marea Britanie, condamnând totodata atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, scrie agerpres.ro.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondiale de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial.

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass. Declaratiile lui Putin a fost facuta dupa o intrevedere…

- Moscova si-a dat seama de importanța Transnistriei in contextul politicii externe a Rusiei, pentru ca aici Rusia are propriile sale interese și numai Transnistria este aparatorul lor prin existența sa”, sustine directorul Institutului pentru studii social-politice și dezvoltare regionala, Igor Sornikov.…

- Bombardamentul de la Deir ez-Zor, la fel ca și atacul cu rachete asupra bazei aeriene Ash Shayrat din luna aprilie a anului trecut sunt dovezi ca administrația Donald Trump a trasat o ”linie roșie” care nu mai poate fi trecuta de Damasc sau Moscova, susține Daniel Goure, fost oficial al Pentagonului,…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Rusia a denuntat vineri 'fobia' antiruseasca a ministrului britanic al apararii, Gavin Williamson, care - potrivit oficialilor rusi - a 'pierdut orice simt al limitelor rezonabilului' atunci cand a acuzat Moscova de spionarea infrastructurii strategice a Marii Britanii cu scopul de a o distruge,…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, scrie digi24.ro.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.