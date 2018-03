Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- "Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte…

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru "consultari" la Bruxelles ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a discutat duminica dupa-amiaza cu reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a anuntat biroul acesteia intr-un comunicat, relateaza AFP. Sefa Serviciul European…

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Uniunea Europeana isi va rechema ambasadorul in Rusia pentru "consultari" in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, relateaza AFP. "A fost un acord pentru a rechema…

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Refuzul ambasadorului Marii Britanii in Rusia de a participa la o reuniune organizata miercuri de diplomatia rusa cu privire la cazul Skripal demonstreaza ca Londra 'nu vrea sa auda raspunsurile' Moscovei la intrebarile sale, a acuzat Kremlinul, potrivit AFP. 'Este o noua manifestatie elocventa…

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice 'nu schimba cu nimic faptele' si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum a fost folostia substanța neurotoxica, provenita din Rusia, pentru a-l otravi pe fostul agent de spionaj, Alexei Skripal. Anunțul a fost facut de Theresa May.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass.

- „Stimate domnule cancelar! Va rugam sa anulați calatoria dvs. la Moscova „, – face apel economistul austriac Gunter Fellinger, autorul unui articol din Die Presse, la adresa cancelarului austriac Sebastian Kurz. ”La trei ani de la uciderea lui Boris Nemțov, patru ani de la invazia din Crimeea, Rusia…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Moldova trebuie sa fie un interlocutor pentru Federatia Rusa, nu sa stea cu capul plecat atunci cand este in proces de dialog cu Kremlinul. Mai mult ca atat, Moscova trebuie sa-și retraga trupele staționate ilegal in stanga Nistrului, sustin invitații emisiunii Fabrika de aseara.

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.

- Grigori Rodcenkov, omul care a provocat prin dezvaluirile sale scandalul de dopaj institutionalizat din Rusia, a aparut foarte sobru la primul sau interviu difuzat duminica de CBS, explicand ca in continuare se teme pentru viata sa, fiind sigur ca Moscova vrea sa-l faca sa taca definitiv. …

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Reuniunea convocata de Rusia, intre reprezentanti ai societatii civile si politice siriene, la Soci, a expus disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput cu stangul prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP.Moscova incearca…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…