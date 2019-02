Stiri pe aceeasi tema

- Numele celui de-al treilea suspect in otravirea fostului colonel GRU, Serghei Skripal, a fost anunțat in presa din ianuarie. Ziarele britanice au relatat ca, in aceiași perioada de timp cu „Alexander Petrov” și „Ruslan Boșirov”, la Londra a sosit și „Serghei Fedotov” care, de asemenea, ar fi participat…

- Publicația britanica The Telegraph a aflat numele celui de-al treilea rus care probabil a fost implicat in atacul cu neurotoxina ”Noviciok” asupra fostului spion rus Serghei Skripal, care a avut loc in martie anul trecut la Salisbury, in Marea Britanie. Miercuri, citand surse din serviciile speciale,…

- Politistul britanic victima colaterala a otravirii, in martie 2018, a fostului agent rus Serghei Skripal, la Salisbury (sud-vestul Marii Britanii), a revenit la locul de munca, a anuntat marti politia comitatului Wiltshire, informeaza AFP. Sergentul detectiv Nick Bailey a fost cel care a perchezitionat…

- Acoperisul casei din Anglia unde a locuit fostul spion rus Serghei Skripal va fi inlocuit, in contextul operatiunii de decontaminare lansate dupa atacul cu noviciok de anul trecut, relateaza marti Press Association. Consiliul local din Wiltshire (sud-vest) i-a avertizat in scris pe vecinii lui Serghei…

- Autoritațile britanice au stabilit toate detaliile in cazul tentativei de asasinare a fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, susține publicatia The Telegraph, care adauga ca rețeaua de agenți GRU, care se afla in spatele atacului din Salisbury, a fost descoperita și eliminata, iar in anii urmatori amenințarea…

- SUA au impus miercuri o noua serie de sanctiuni impotriva a 15 agenti ai serviciilor de informatii militare ruse (GRU), acuzati de "activitati nefaste", mergand de la ingerinte in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pana la piratarea Agentiei mondiale antidoping, relateaza AFP si Reuters.…

- Perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE. Vila la care s-a desfasurat perchezitia este situata in localitatea Samanli din districtul Termal, a mentionat agentia Anadolu, dar nu exista deocamdata…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate…