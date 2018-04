Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a primit…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului...

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti are o reactie puternica in urma scandalului otravirii spionului Skripal. Oficialii rusi vor sa obțina informații obiective privind incidentul din Salisbury. In acest sens s-a cerut organizarea ședinței Comitetului Executiv al OIAC ce va avea loc la data de 4…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al diplomatilor rusi in Marea Britanie,…

- Pe 3 martie a.c., un rus pe nume Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, erau otraviti la Salisbury, un orasel din sudul Marii Britanii. Trei saptamani mai tarziu, sefii de stat si de guvern din UE discutau acest caz in Consiliul European, iar statele-membre hotarau sa expulzeze spioni rusi. Ce s-a petrecut?

- Luxemburgul a anuntat miercuri ca isi recheama ambasadorul din Rusia pentru 'consultari' in urma atacului chimic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, la 4 martie, pe teritoriul Marii Britanii, informeaza AFP si Reuters, aceasta decizie intervenind la o…

- Germania, SUA si Polonia au anuntat luni ca expulzeaza diplomati rusi, in cadrul unei actiuni coordonate ale tarilor occidentale ca raspuns la otravirea cu agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia pe teritoriul Marii Britanii, otravire in spatele careia s-ar…

- Germania, SUA si Polonia au anuntat luni ca expulzeaza diplomati rusi, in cadrul unei actiuni coordonate ale tarilor occidentale ca raspuns la otravirea cu agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia pe teritoriul Marii Britanii, otravire in spatele careia s-ar…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Unteanu pe tema deciziei Consiliului European de a introduce masuri suplimentare de sancționare a Rusiei, ca reacție fața de tentativa de asasinare pe teritoriul Marii Britanii a fostului agent GRU Serghei…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Consiliul European a sustinut, joi, evaluarea Marii Britanii privind responsabilitatea Rusiei in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Un judecator britanic a autorizat joi prelevari de sange de la fostul spion rus Serghei Skripal si de la fiica sa Iulia pentru a le transmite expertilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), potrivit AFP. Reamintim faptul ca scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- In Marea Britanie au sosit, luni, expertii internationali de la Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice care vor primi, pentru a efectua teste, esantioane ale substantei folosite pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Iulia.

- Republica Ceha, Slovacia si Suedia, citate de Moscova drept potentiali producatori ai agentului neurotoxic cu care au fost otraviti fostul spion rus Serghei Skripal si fiica lui, au respins in mod ferm supozitiile respective in cursul weekend-ului, relateaza luni AFP. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice „nu schimba cu nimic faptele"si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice 'nu schimba cu nimic faptele' si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, vineri, ca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, dupa ce Theresa May a anuntat ca 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi tara. Intrebat de un reporter daca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei - ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat ca implicarea Rusiei este &"singura explicație plauzibila&" pentru otravirea cu gaz neurotoxic cu destinație militara a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia

- Liderii SUA, Frantei, Germaniei si Marii Britanii spun ca sunt uniti in condamnarea Rusiei pentru atacul cu agent neurotoxic, care a provocat moartea lui Serghei Skripal. Intr-o rara declaratie...

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- NATO a calificat miercuri otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Anglia drept o 'incalcare clara a normelor si a acordurilor internationale' privind armele chimice si a somat Rusia sa raspunda la intrebarile adresate de Marea Britanie, relateaza AFP. ''Aliatii…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.