Cazul Răzvan Ciobanu. Demersul lui Tăriceanu: A venit vremea să abordăm această problemă. Să recunoaștem cu onestitate „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O veste trista, care ne-a innegurat chiar in perioada sarbatorii Pascale. O veste care ar trebui sa ne dea de gandit, totodata. Pentru ca moartea designerului vestimentar a fost legata, se pare, de consumul de droguri. Iar consumul de droguri e in creștere in Romania, de la un an la altul, dupa cum arata statisticile. Inca nu e la cote de alarma, pentru ca, din fericire, suntem, inca, printre ultimii din Europa la acest capitol, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa luam masuri eficiente pentru a ține sub control extinderea flagelului. Vestea buna,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

