- Federatia Sindicatelor Libere din Invațamant cere intervenția Ministerului Educației si condamna decizia comisiei de cercetare din cadrul Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești care a gasit-o vinovata pe profesoara injunghiata de nerespectarea regulamentului."Federatia Sindicatelor Libere din…

- Fl. Tanasescu Da, exista oameni, in adevaratul sens la cuvantului, care cred in solidaritate. Da, sunt cadre didactice din Prahova care, odata ce a fost demarata acțiunea de solidaritate (știm, am repetat acest cuvant !), cu profesoara injunghiata de un descrierat la Colegiul Național “Spiru Haret”…

- Potrivit presedintelui Sindicatului „Spiru Haret” Teleorman, profesorul Tudor Spiridon, Ministerul Educatiei trebuie sa ia masurile necesare pentru „plata cu ora din programul Scoala altfel” pentru serviciile prestate de profesori. „Pichetam Prefectura judetului Teleorman avand in vedere marile probleme…

- Motivul: protectia datelor cu caracter personal. Sa razi sau sa plangi ? Fl. Tanasescu Nu, nu ne mai miram cum a putut sa intre, la Colegiul Național “Spiru Haret” din Ploiești, in ziua de 29 ianuarie a.c., agresorul care a injunghiat o profesoara de matematica! Nu ne mai miram de ce in anumite unitați…

- Fl. Tanasescu Este clar, nu de puține ori, lucrurile depașesc – in sensul tragic al cuvantului – orice inchipuire. Cel mai recent exemplu: ieri, la ora 12:54, dispecerul de serviciu din cadrul Inspectoratului de Jandarmi (IJJ) Prahova a primit, prin intermediul Numarului Unic de Urgența “112”, un apel…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei in Liceul ''Spiru Haret'' din Ploiesti a mai amenintat cu cutitul un coleg de clasa in 2016, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Sesizarea a fost facuta atunci de un profesor de la…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei unui liceu din Ploiesti a fost prins de o patrula de jandarmi, la scurt timp dupa producerea faptei, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. Conform sursei citate, asupra tanarului au fost…