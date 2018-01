Stiri pe aceeasi tema

- Maine, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza referatul Directiei Resurse Umane si Organizare privind numirea a trei procurori in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie. Printre cei trei se afla si Cosmin Adrian Iordache, fost magistrat al…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Laura Codruta Kovesi este acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anulat in seara asta actiunea disciplinara a raportului Inspectiei Judiciare (IJ) in cazul celor trei procurori DNA - Marius Bulancea, Paul Dumitriu si Jean Uncheselu - cercetati disciplinar pentru "exercitarea functiei cu grava…

- Sectia de procurori a Consilului Suprem al Magistraturii va judeca luni cele trei dosare disciplinare deschise impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe numele procurorului Portocala au fost formulate cinci plangeri, dintre care doua au fost deja clasate. Negulescu este in acest moment suspendat…

- Ies la iveala informații noi despre procurorul Mircea Negulescu, cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare in peisajul justiției din Romania. Mai exact, acesta a fost demascat la Tribunalul Prahova cum promitea favorizari in schimbul unor denunțuri compromițatoare impotriva procurorilor prahoveni…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…

- Instanța suprema a dat castig de cauza, joi, procuroarei Oana Schmidt-Haineala in procesul cu CSM. Haineala a cerut instanței sa respinga decizia CSM privind incetarea detasarii sale la Ministerul Justitiei, iar instanța i-a admis contestația. „Admite contestatia formulata de Schmidt-Haineala Oana Andreea…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil, pe articole, proiectului de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza raportului adoptat cu o zi in urma de comisia speciala pentru legile Justitiei, votul final urmand sa fie dat tot miercuri. Deputatii…

- In cadrul dezbaterilor de marti au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspectia Judiciara, care 'este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti'. Conform formei actuale a legii, Inspectia Judiciara functioneaza…

- „Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins: (1) Inspecția Judiciara este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul București", precizeaza amendamentul asumat de ALDE, PSD și Asociația Magistraților din Romania (AMR).…

- Surpriza enorma in comisia speciala pentru legile justiției. Dupa dezbateri care au durat patru luni pe una dintre cele mai controversate propuneri de modificare a legislației, s-a decis menținerea Inspecției Judiciare in cadrul CSM.„Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins:…

- Comisia speciala pentru legile justiției dezbate, marți, proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Parlamentari iau adoptat un amendament care prevede ca doar Inspectia judiciara exercita actiunea disciplinara in cazul magistratilor, si nu si ministrul Justitiei sau presedintele…

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Fost presedinte CSM, despre DNA: Cum sa ai dosare cu suspecti aflati in functii publice si sa nu dai solutie? Fostul presedinte CSM, Horatius Dumbrava, se intreaba, intr-o postare pe Facebook, in urma publicarii deciziei Sectiei pentru Procurori dupa controlul Inspectiei Judiciare la DNA, cum…

- "Exact cum am vazut si in momentul in care la Inspectia Judiciara a fost expediata o alta sesizare cu privire la o declaratie pe care chiar eu am facut-o. Si daca referitor la mine am spus ca este vorba despre o libertate de exprimare, acelasi lucru il voi spune si cu privire la sesizarea formulata…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- In sedinta de astazi, 21.11.2017, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat Raportul Inspectiei Judiciare avand ca obiect eficiența manageriala si modul de indeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Se anunta o alta sedinta importanta la CSM. Reprezentantii Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa dezbata, in cursul sedintei programate in cursul acestei zile, raportul intocmit de inspectorii de la Inspectia Judiciara, dupa controlul managerial facut la…

- Raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, realizat la solicitarea ministrului Tudorel Toader, va fi discutat, marti, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (…) Nu este un lucru…

- "In ciuda angajamentului asumat de Guvern de a incerca finalizarea MCV cat mai curand posibil, progresele referitoare la abordarea recomandarilor MCV din ianuarie 2017 au fost afectate de situatia politica. Intr-o perioada de noua luni de la raportul din ianuarie 2017, in Romania s-au succedat doua…

- Fosta judecatoare Lavinia Cotofana, care a activat la Judecatoria Arad, in prezent exclusa din magistratura, nu a avut succes in demersul ei de a ocupa o functie de procuror. Cotofana a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de numire in functia de procuror, dar membri CSM, la propunerea…

- Concluzia secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost ca activitatea manageriala a Laurei Codruța Kvesi a fost eficienta. Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, ieri, cu observații, raportul Inspecției Judiciare…