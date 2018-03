Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 18 vinovați in cazul pedofilului polițist, se arata in raportul emis de Ministerul de Interne. Cazul care a trezit reacții in masa scoate la iveala probleme de comunicare și erori profesionale chiar din partea celor care ar trebui sa ne apere.

- Raportul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in cazul agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, demonstreaza protecția de care a beneficiat acesta din partea unor colegi și superiori. Mai grav, documentul releva cum fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, a dispus masuri in cazul…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Faptele lui Eugen Stan au revoltat o țara întreaga. Scandalul polițistului pedofil a scos la iveala o fața ascunsa a Poliției Române, iar detaliile care se afla treptat vor pata imaginea autoritaților din ce în ce mai mult.

- Avocata familiei Aurei Ion, tanara care a murit, alaturi de pilotul Adrian Iovan, in accidentul aviatic din Muntii Apuseni, din 2015) a transmis o scrisoare deschisa procurorului general Augustin Lazar in care sustine ca ancheta procurorilor prezinta abateri si nereguli. Si familia politistului Gigina…

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Chestorul sef de politie Bogdan Despescu, fost sef al Politiei Romane, a adresat miercuri un mesaj colegilor din IGPR, dupa demiterea sa, in care le multumeste acestora pentru sprijinul acordat pe perioada mandatului si tine sa sublinieze ca a dispus in cazul politistului Eugen Stan luarea tuturor…

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au decis extinderea urmarii penale in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Concret, anchetatorii vor sa afle daca acesta a fost ajutat de colegi astfel incat sa fie impiedicate sau ingreunate cercetarile anterioare,…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- Ancheta în cazul agentului de poliție de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, care a agresat 2 copii într-un lift în urma cu o saptamâna, continua și noi descoperiri șocante ies la suprafața.

- La o zi de cand s-a aflat despre preluarea, de catre Parchetul General, in fruntea caruia se afla, a cauzei ce il vizeaza pe Eugen Stan, agentul acuzat de molestarea a doi copii intr-un bloc din sectorul 6, Augustin Lazar a facut primele mentiuni in cazul ce tine atentia opiniei publice de zile intregi,…

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care...

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Parchetul General a preluat, miercuri, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheta in dosarul in care politistul de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, este acuzat de agresarea mai multor copii. Asta dupa ce agresorul a fost retinut si arestat.

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.