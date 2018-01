Stiri pe aceeasi tema

- Cazul politistului pedofil declanseaza un adevarat razboi intre Parchet si Politie. Fostul sef al Sectiei 18 declara pentru Digi24 ca procurorii mint cand spun ca nu stiau ca suspectul anchetat in dosarul de agresiune din 2016 este politist.

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Vineri seara un incendiu a fost sesizat, prin apel la 112, acesta fiind localizat pe Soseaua Colentina din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. „Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament…

- Politia Capitalei a fost sesizata joi de catre managerul unui spital din Bucuresti cu privire la faptul ca a fost amenintat de catre un barbat, prin intermediul unei retele de socializare, anunta DGPMB. In prezent se efectueaza cercetari de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- Pe langa precizarile facute de catre ministurl de Interne, privind “o oarecare sincopa dupa apelul la 112”, in cazul primei agresiuni de la metrou si dupa ce dinspre Politia Capitalei s-a transmis ca la “Dispeceratul Politiei Capitalei, in tot acest interval orar, nu a primit niciun apel 112 din care…

- Adolescentul suspectat ca agresat un cadru didactic de la un liceul din Constanta va fi cercetat sub control judiciar. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile pe numele suspectului. Conform IPJ Constanta, faptele pentru care minorul…

- Barbatul din Sangeorz-Bai, impușcat de polițisti, a murit. Barbatul din Sangeorz-Bai, județul Bistrița-Nasaud (BN), in varsta de 25 de ani, care a fost impușcat de polițiști, dupa ce i-a atacat cu o bata, a murit la spital. Oamenii legi au fost solicitați vineri, 8 decembrie, prin 112, sa intervina…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Alexandria s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar penal in cazul elevilor de la Scoala Poroschia care au hartuit si agresat o profesoara in timpul orelor de curs, potrivit unui comunicat de presa al IPJ Teleorman.

- Un jandarmul baut a provocat un accident in lanț in București. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite ușor, iar șapte mașini au fost avariate. Procurorii militari fac cercetari pentru vatamare corporala si conducere sub influenta bauturilor alcoolice in cazul jandarmului care conducea baut…

- Ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie a mun. Chisinau în colaborare cu angajatii Inspectoratului National de Investigatii al IGP au depistat în subsolul unui bloc de locuit un proiectil de artilerie de pe timpul celui de-al doilea razboi mondial. Conform procedurii…

- Pe parcursul ultimelor 72 de ore în municipiul Chisinau s-au produs 110 accidente rutiere soldate cu o persoana decedata si 11 persoane traumatizate. În ziua de 24 noiembrie curent, un barbat de 58 ani connducând un „Mercedes A140”, a tamponat violent un pieton de 63…

- Luna trecuta, subofițerul Iulian Aurelian Constantin de la Poliția Capitalei a fost dat afara din serviciu dupa ce s-a aflat ca, in urma cu doi ani, fusese condamnat definitiv la inchisoare intr-un dosar penal. Povestea polițistului Iulian Aurelian Constantin pare desprinsa din telenovele. Dupa ce a…

- Au trecut deja doi ani de când politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit în timp ce deschidea, cu motocicleta, coloana oficiala lui Gabriel Oprea, perioada în care familia a asteptat gasirea unui responsabil. Dosarul este în continuare la procurori.…

- Alexander Adamescu i-a deschis fostei soții a tatalui sau, dupa ce se pare ca descoperit o frauda imensa la Unirea Shopping Center. El susține ca femeia ar fi „deturnat” din firma peste 10 milioane de lei.