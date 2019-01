Stiri pe aceeasi tema

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, deobicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti…

- Moartea eroului roman care a murit injunghiat in noaptea de Revelion, a cutremurat Romania. Barbatul care lucra ca bodyguard și iși exercita meseria in noaptea fatidica dintre ani, ramasese singur pe lume, el neavand frați, iar parinții sai fiind morți.

- Sportivul lucra in echipa de securitate a unui club exclusivist din London's Park Lane, iar la 5 dimineata, un grup de indivizi a incercat sa intre cu forta in club, inarmati cu sabii si cutite. Simionov si colegii lui s-au opus, iar in incidenteul care a urmat tanarul canotor a fost injunghiat…

- Tudor Simionov (33 de ani), canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde era bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de presa engleza, potrivit News.ro.Sportivul lucra in echipa de securitate a unui club exclusivist din London’s…

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…

- Moartea lui Tudor, tanarul care a fost injunghiat mortal de noua atacatori, la Londra, a lasat un semn și in presa britanica. Jurnaliștii din Anglia scriu despre un „erou”, care a fost victima unui atac marșav.

- Tudor Siminov a murit in noaptea de Revelion, la Londra, dupa ce a fost injunghiat, in timpul unei incaierari cu noua persoane. El a lasat in urma visele pe care le avea cu Madalina, iubita lui. Cei doi se mutasera in Anglia pentru o viața mai buna și aveau de gand sa se casatoreasca și sa-și intemeieze…