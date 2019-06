Stiri pe aceeasi tema

- Un toxicolog a declarat vineri ca, cel mai probabil, expunerea la o substanta toxica se afla la baza mortii subite a unui numar atat de mare de turisti in Republica Dominicana, aceasta fiind pista pe care merg anchetatorii in acest moment.

- Ca parte a unei anchete care vizeaza decesele inexplicabile a noua turisti americani, in ultimele 13 luni, in Republica Dominicana, Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA testeaza mostre luate dintr-un minibar aflat in unul dintre hotelurile unde americanii au fost cazati, au declarat autoritatile…

- Poliția britanica a facut prima arestare in cazul morții fotbalistului argentinian Emiliano Sala. Autoritațile au refuzat sa ofere prea multe informații despre suspect, un barbat in varsta de 64 de ani. Ce acuzații i s-au adus?

- Trei turiști americani au murit subit, la interval de 5 zile, în Republica Dominicana. Erau cazați la același hotel. În timp ce autoritațile ancheteaza aceste decese, un cuplu care a locuit acolo anul trecut vine cu informații care ar putea face lumina în acest caz.Citește continuarea…

- Apar noi informații in cazul morții lui Razvan Ciobanu! Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta, airbag-urile mașinii s-au declanșat la 160 km/h.Ieri, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au anunțat ca moartea lui Razvan Ciobanu a fost una violenta, el suferind…