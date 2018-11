Daca s-ar face un compendiu al aberațiilor legii din Romania, modelul Piatra Neamț ar fi la loc de cinste. In aprilie, Mesagerul de Neamț publica in premiera o ancheta despre una din multele afaceri facute de conducerea Primariei Piatra Neamț in anii 2004- 2005. In acest caz particular, au fost vandute apartamente construite printr-un program guvernamental ca locuințe sociale, catre funcționari publici sau diverși angajați ai unor direcții ori servicii județene. Potrivit legilor inca in vigoare, potrivit chiar unei adrese a ministerului de resort, «art. 39 din Legea nr. 114/1996, in forma in vigoare…