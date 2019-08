Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Suceava este cercetat pentru abuz in serviciu și purtare abuziva de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi, in cazul barbatului imobilizat cu spray lacrimogen intr-un parc din Suceava, care a murit ulterior la spital, anunța MEDIAFAX.Procurorii Parchetului…

- Politistii din cadrul IPJ Vaslui au deschis un dosar penal in rem pentru tentativa de omor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un barbat care este impins pe sinele de cale ferata de o femeie imbracata in calugarita. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Ana Maria Ghiurtu, a declarat, miercuri,…

- Leo de la Strehaia, fiul sau și inca un barbat sunt urmariți penal, fiind invinuiți de inșelaciune. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au cerut instanței arestare preventiva a celor trei barbați. Anchetatorii au dispus, vineri, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de Ion…

- Doi barbati din Focsani, in varsta de 25 si, respectiv, 36 de ani, au fost propusi in vederea arestarii preventive, miercuri, in cazul barbatului gasit mort in toamna anului 2018 la Castelul de Apa din cartierul Sud al municipiului Focsani, potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj care investigheaza accidentul aviatic din judetul Maramures au deschis dosar penal pentru violarea spatiului aerian roman. In tot acest timp, la Sapanta, unde s-a prabusit elicopterul de fabricatie ruseasca, localnicii vorbesc despre contrabanda…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Maramures, Florina Metes, a declarat pentru News.ro ca joi seara a avut loc incidentul aviatic. "Pe raza comunei Sapanta a fost inregistrat un incident aviatic. Cazul a fost preluat de caatre procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj. Urmeaza sa…