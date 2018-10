Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, a anunțat miercuri dimineața o televiziune din Bulgaria. Procurorul general de la Sofia a confirmat informația.

- Exista suficient material ADN de la locul crimei in Ruse, unde a fost gasita jurnalista de 30 de ani, ucisa cu bestialitate, Victoria Marinova, moderatoare a unei emisiuni si director administrativ al postului de televiziune TVN de la Ruse, iar criminalul va fi descoperit. Asta s-a inteles din afirmatiile…

- "Putin ori are consilieri slabi, ori nu isi masoara cuvintele", a spus vicepremierul bulgar Valeri Simeonov, pentru postul public de televiziune de la Sofia - BNT. Motivul comentariul sau a fost legat de apelul presedintelui rus ca Uniunea Europeana sa nu dea dovada de slabiciune in aceasta chestiune,…

- Fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, i-a cerut premierului Theresa May sa renunte la propunerile inaintate cu privire la Brexit, marind presiunea asupra sefei guvernului intr-un moment in care aceasta se pregateste sa se confrunte cu un Partid Conservator divizat la conferinta…

- Sefii diplomatiilor din Bulgaria, Grecia, Romania si Croatia s-au intalnit la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii generale a ONU, potrivit Novini. Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a precizat ca Romania va continua ceea ce Bulgaria a inceput cu succes in cadrul presedintiei…

- Trei ministri bulgari au demisionat, vineri, la o saptamana dupa gravul accident de autocar in care au murit 17 oameni, relateaza agențiile internaționale de presa. Bilanțul deceselor in urma accidentelor rutiere din Bulgaria este cel mai mare din Uniunea Europeana, dupa Romania.

- "Exercitiul cu anticipatele l-am facut deja de doua ori. Nu mi se potriveste, o sa se rada de mine deja", a declarat premierul Borisov. Motivul afirmatiilor lui Borisov este legat de solicitata sedinta extraordinara a parlamentului de la Sofia, ceruta de socialistii bulgari, din cauza faptul ca in Bulgaria…

- Primul mandat al Bulgariei la președinția UE, ianuarie-iunie 2018, nu a fost nici dezastrul prevestit de observatori, dar nici lovitura de imagine la care spera Sofia. Cu greu s-ar putea da vina pe Sofia pentru cele mai mari framantari care agita in prezent Europa. Totuși, cu toate ca președinția bulgara…