- Matteo Politi, un venetian de 39 de ani, s-a lasat de scoala dupa ce a terminat 8 clase, dar el a fost sigur ca a castigat mai mult din Universitatea Vietii, scrie publicatia italiana La Stampa despre cazul...

- Matteo Politi, italianul care pretindea a fi medic de chirurgie plastica, a fost adus, miercuri seara, pentru audieri, la Sectia 4 Politie. El avea asupra sa un troler si o geanta de voiaj. Italianul a fost depistat de politisti, in cursul diminetii, in timp ce incerca sa iasa cu trenul din tara pe…

- Falsul chirurg Matteo Politi a operat in Romania in mai multe clinici private. Avea un aviz din partea Directiei de Sanatate Publica, insa nu si echivalarea diplomei si avizul Colegiului Medicilor. Ministrul Sanatatii a deschis mai multe anchete in acest caz.

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- Un tanar de 22 de ani din Argentina a cheltuit mai bine de 30.000 de dolari pe operații estetice, pentru a semana cu Michael Jackson. De la varsta de 15 ani, Leo Blanco a suferit 11 operații estetice și spune ca nu se va opri pana cand nu va deveni sosia regretatului Rege al Pop-ului. Țelul lui Leo…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre noile masuri fiscale anunțate de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici."Bursa de Valori din Romania este in scadere cu aproape 12% in urma noilor propuneri de taxe", titreaza site-ul…

- Raportul MCV si situatia din Romania au fost analizate de cele mai mari publicatii internationale, jurnalistii straini mentionand ca Romania a facut pasi inapoi desi in mai putin de doua luni preia presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Raportul MCV si rezolutia referitoare la situatia din Romania sunt dezbatute de presa internationala. Jurnalistii remarca faptul ca valul de critici si de recomandari vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii presedintiei Consiliului UE, conform Digi24.Washington Post titreaza articolul…