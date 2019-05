Cazul Lazăr, Tăriceanu anunță comisie de anchetă ”E un adevar” ”Am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun, pentru a repara o nedreptate, trebuie in primul rand sa stam de vorba cu victimele acelei nedreptați. In cele trei decenii scurse la la revolta, in afara aniversarilor, nu prea a stat nimeni de vorba cu voi. Dar am facut-o și atunci cand am fost prim - ministru și o fac și acum și o voi face și in viitor. Macar atat pot sa fac pentru voi (n.r. revoluționarii din Brașov). Ați fost și sunteți oameni extraordinar de curajoși, al caror exemplu ma motiveaza și pe mine in lupta cu Securitatea și sistemul ei, atat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

