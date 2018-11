Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel i-a prezentat presedintelui 'concluziile si analizele deplasarii sale in Turcia', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Robert Palladino. SUA asteapta in continuare o ancheta amanuntita a sauditilor, a indicat Palladino. 'Dorim aceasta cat mai rapid posibil.…

- Fiul cel mare al jurnalistului saudit ucis la Istanbul s-a mutat in Statele Unite, au anuntat surse apropiate familiei sale. Ajutat de secretarul de Stat american Mike Pompeo, el a plecat din Arabia Saudita a doua zi de la intalnirea avuta cu regele Salman si printul mostenitor Mohammad din Salman.

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insotit si l-a asteptat…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea consulatului american din Basra, invocand "amenintari" pe care le-au atribuit Iranului, dupa manifestatiile sangeroase din acest oras din sudul Irakului, transmite AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dispus "plecarea ordonata" a intregului…

- Raport ONU pentru Yemen si pozitia Arabiei Saudite aliata a Washington-ului Statele Unite au dat asigurari, ieri, ca iau în serios raportul-ancheta al ONU care vorbeste de posibile crime de razboi comise de toate partile implicate în razboiul din Yemen, între care si Arabia…