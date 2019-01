Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru 5 din cei 11 suspecți in dosarul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in octombrie anul trecut, informeaza agenția de stat SPA, citata de Reuters.

- Germania a emis luni interdictii de a intra in tarile din spatiul Schengen pentru cei 18 suspecti in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a fost asasinat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Procuratura publica din Arabia Saudita cere pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei 11 suspecti acuzati ca ar avea legatura cu uciderea disidentului saudit Jamal Khashoggi, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Procuratura saudita a admis ca jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi a murit dupa ce a fost sedat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa care trupul sau a fost dezmembrat. Pana acum, Riadul a arestat 21 de suspecti in acest caz, cerand pedeapsa capitala pentru cinci dintre acestia.

- Parchetul saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea pentru cinci responsabili din regat acuzați de uciderea lui Jamal Khashoggi, indicand ca ziaristul a fost drogat și dezmembrat in consulatul sau din Istanbul, potrivit procurorului general, citat de AFP.

- Arabia Saudita a trimis doi profesioniști sa elimine dovezile privind uciderea lui Jamal Khashoggi la o saptamana dupa ce acesta a disparut la Consulatul Arabiei Saudite in Istanbul, a spus un oficial turc luni, subliniind ca acesta este un semn ca oficialii saudiți de rang inalt au știut de crima,…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad. Anterior declaratiei difuzate de agentia oficiala de…