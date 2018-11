Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni ca Franta nu a primit casetele privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in pofida afirmatiilor facute de presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Jamal Khashoggi, editorialist…

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Uniunea Europeana ar trebui sa opreasca vanzarile de arme catre Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, o astfel de decizie a europenilor putand contribui si la sfarsitul 'razboiului ingrozitor din Yemen', a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, intr-un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a dat ordinul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul in care se afla corpul acestuia, spunand ca Turcia ar avea mai multe informatii despre caz decat a impartasit pana acum, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters. "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti…

- Germania a anunțat primele reacții fața de Arabia Saudita, dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Cancelarul german Angela Merkel a condamnat crima si a cerut regatului Arabiei Saudite sa ofere urgent clarificari in ceea ce priveste incidentul. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a…