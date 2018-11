De cateva zile, in Bariera Bucuresti curge ...altceva la robinet. In niciun caz apa potabila

Mai multi cititori ne-au semnalat faptul ca in zona Bariera Bucuresti apa potabila este de neutilizat. Problema a aparut in urma cu 3-4 zile, nefiind anuntata vreo avarie in zona si nici nu exista echipe de muncitori… [citeste mai departe]